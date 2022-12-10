Запеченные яблоки – одно из любимых диетических блюд каждого из нас. Их можно соединить с медом и другими вкусняшками, и даже нафаршировать кашей!
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Яблоки с пшенной кашей могут стать отличным диетическим завтраком или перекусом в течение дня. Если под рукой нет молока, его можно заменить водой, а если вы не большой поклонник кураги – на помощь придет мед. Пшенную кашу лучше сварить накануне, чтобы ускорить процесс приготовления яблок.
Рецепт фаршированных запеченных яблок
Время: 35 минут
Порций: 4
Вкусно и полезно / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 4 яблока;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 100 грамм пшенной крупы;
- 400 миллилитров молока;
- 6 – 8 штук кураги;
- 20 граммов миндаля;
- щепотка имбирного порошка;
- щепотка корицы;
- столовая ложка меда (по желанию).
Приготовление:
- Крупу высыпаем в кастрюлю, заливаем молоком и половиной стакана воды, добавляем порезанные курагу и миндаль. Приправляем имбирем и корицей. Варим 12 минут, периодически помешиваем.
- Яблоки моем, срезаем верхушку и удаляем семена. Сбрызгиваем середину фрукта лимонным соком.
- Начиняем яблоки, накрываем "шапочками" и выпекаем 20 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!