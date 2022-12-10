Запечені яблука – одна з улюблених дієтичних страв кожного з нас. Їх можна поєднати з медом та іншими смаколиками, і навіть нафаршувати кашею!

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Яблука з пшоняною кашею можуть стати чудовим дієтичним сніданком або перекусом впродовж дня. Якщо під рукою немає молока, його можна замінити водою, а якщо ви не великий шанувальник кураги – на допомогу прийде мед. Пшоняну кашу краще зварити напередодні, аби прискорити процес приготування яблук.

Рецепт фаршированих запечених яблук

Час: 35 хвилин

Порцій: 4

Смачно та корисно / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

4 яблука;

1 столова ложка лимонного соку;

100 грамів пшоняної крупи;

400 мілілітрів молока;

6 – 8 штук кураги;

20 грамів мигдалю;

дрібка імбирного порошку;

дрібка кориці;

столова ложка меду (за бажанням).

Приготування:

Крупу висипаємо у каструлю, заливаємо молоком і половиною склянки води, додаємо порізані курагу та мигдаль. Приправляємо імбирем та корицею. Варимо 12 хвилин, періодично помішуємо. Яблука миємо, зрізаємо верхівку та видаляємо насіння. Збризкуємо середину фрукта лимонним соком. Начиняємо яблука, накриваємо "шапочками" та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!