Удивить можно даже яблоками: фаршируем фрукт кашей

10 декабря 2022, 17:42
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Источник:

prakty kulinarni

Запеченные яблоки – это отличная закуска, которую можно готовить на все случаи жизни. Особенно вкусными получаются фаршированные яблоки, они позволяют сочетать сразу несколько вкусов.

Запеченные яблоки – одно из любимых диетических блюд каждого из нас. Их можно соединить с медом и другими вкусняшками, и даже нафаршировать кашей!

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Яблоки с пшенной кашей могут стать отличным диетическим завтраком или перекусом в течение дня. Если под рукой нет молока, его можно заменить водой, а если вы не большой поклонник кураги – на помощь придет мед. Пшенную кашу лучше сварить накануне, чтобы ускорить процесс приготовления яблок.

Рецепт фаршированных запеченных яблок

Время: 35 минут

Порций: 4

Вкусно и полезно / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 4 яблока;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 100 грамм пшенной крупы;
  • 400 миллилитров молока;
  • 6 – 8 штук кураги;
  • 20 граммов миндаля;
  • щепотка имбирного порошка;
  • щепотка корицы;
  • столовая ложка меда (по желанию).

Приготовление:

  1. Крупу высыпаем в кастрюлю, заливаем молоком и половиной стакана воды, добавляем порезанные курагу и миндаль. Приправляем имбирем и корицей. Варим 12 минут, периодически помешиваем.
  2. Яблоки моем, срезаем верхушку и удаляем семена. Сбрызгиваем середину фрукта лимонным соком.
  3. Начиняем яблоки, накрываем "шапочками" и выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська