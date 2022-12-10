Удивить можно даже яблоками: фаршируем фрукт кашей

Запеченные яблоки – это отличная закуска, которую можно готовить на все случаи жизни. Особенно вкусными получаются фаршированные яблоки, они позволяют сочетать сразу несколько вкусов.

Запеченные яблоки – одно из любимых диетических блюд каждого из нас. Их можно соединить с медом и другими вкусняшками, и даже нафаршировать кашей!

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Яблоки с пшенной кашей могут стать отличным диетическим завтраком или перекусом в течение дня. Если под рукой нет молока, его можно заменить водой, а если вы не большой поклонник кураги – на помощь придет мед. Пшенную кашу лучше сварить накануне, чтобы ускорить процесс приготовления яблок.

Рецепт фаршированных запеченных яблок

Время: 35 минут

Порций: 4

Вкусно и полезно / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

4 яблока;

1 столовая ложка лимонного сока;

100 грамм пшенной крупы;

400 миллилитров молока;

6 – 8 штук кураги;

20 граммов миндаля;

щепотка имбирного порошка;

щепотка корицы;

столовая ложка меда (по желанию).

Приготовление:

Крупу высыпаем в кастрюлю, заливаем молоком и половиной стакана воды, добавляем порезанные курагу и миндаль. Приправляем имбирем и корицей. Варим 12 минут, периодически помешиваем. Яблоки моем, срезаем верхушку и удаляем семена. Сбрызгиваем середину фрукта лимонным соком. Начиняем яблоки, накрываем "шапочками" и выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!