Творог – это очень популярный продукт, совершенно не требующий представления своих полезных свойств. Это может стать настоящим открытием, но есть определенные правила потребления этого продукта, чтобы он принес организму максимальную пользу, а некоторые сочетания могут даже повредить.

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Как и с чем лучше всего есть сыр

Творог прекрасно смакует сам по себе, при желании его вкус можно обогатить ягодами и фруктами. Также этот продукт подходит употреблять с овощами и зеленью, о чем знает каждая опытная хозяйка.

Идеальный завтрак / Фото Cookery

Интуитивно большинство из нас придерживается главного правила – есть сыр в первой половине дня. Дело в том, что он провоцирует синтез инсулина, в результате чего повышается чувство голода. Инсулиновые рецепторы с утра менее чувствительны, поэтому сырники на завтрак – это прекрасная опция, которой часто пользуются тысячи людей.

Вместе с тем, очень важную роль играет то, с какими напитками мы его потребляем. К примеру, диетологи и медики не рекомендуют сочетать сыр с чаем, ведь этот напиток содержит танин, препятствующий усвоению полезных веществ. Если вы не можете представить свое утро без чая – лучше пить его перед употреблением сырных продуктов, идеально – за час. Сыр имеет много полезных элементов, чтобы нивелировать их влияние на организм всего несколькими глотками.