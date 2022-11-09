Кисломолочний сир – це дуже популярний продукт, який абсолютно не потребує представлення своїх корисних властивостей. Це може стати справжнім відкриттям, але є певні правила споживання цього продукту, аби він приніс організму максимальну користь, а деякі поєднання навіть можуть зашкодити.

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Як та з чим найкраще їсти сир

Кисломолочний сир чудово смакує сам по собі, за бажання його смак можна збагатити ягодами та фруктами. Також цей продукт пасує вживати з овочами та зеленню, про що знає кожна досвідчена господиня.

Ідеальний сніданок / Фото Cookery

Інтуїтивно більшість із нас дотримується головного правила – їсти сир у першій половині дня. Річ у тому, що він провокує синтез інсуліну, в результаті чого підвищується відчуття голоду. Інсулінові рецептори зранку менш чутливі, тому сирники на сніданок – це прекрасна опція, якою часто користуються тисячі людей.

Разом з тим дуже важливу роль відіграє те, з якими напоями ми його споживаємо. Наприклад, дієтологи та медики не рекомендують поєднувати сир з чаєм, адже цей напій містить танін, який перешкоджає засвоєнню корисних речовин. Якщо ви не можете уявити свого ранку без чаю – краще пити його перед вживанням сирних продуктів, найкраще – за годину. Сир має дуже багато корисних елементів, щоб знівелювати їхній вплив на організм всього кількома ковтками.