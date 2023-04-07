Пасхальные праздники уже не за горами, и совсем скоро вся семья сядет за стол, чтобы насладиться всеми традиционными вкусностями. Среди них, конечно, лидируют яйца, без которых не обойдется празднование Пасхи.
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Что следует помнить: богатые белком яйца полностью лишены клетчатки. Поэтому их следует сочетать с продуктами, которые являются ее настоящим источником, например, овощами или хлебом.
Просто и аппетитно / Фото unsplash
Вареные яйца точно не смакуют без соусов. Это может быть майонез или соус, приготовленный на основе хрена, клюквы или сливок.
Рецепт вареных яиц с изюмом
Время: 20 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Замочите изюм в холодной воде примерно на полтора часа.
- Нарежьте яйца довольно мелкими кубиками, а сельдерей и огурцы – соломкой средней толщины.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и приправьте по вкусу.