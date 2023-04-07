Беспроигрышная комбинация: с чем лучше сочетать вареные яйца

Уже скоро придет время лакомиться яйцами за праздничным пасхальным столом. С чем этот продукт смакует лучше всего – читайте в материале.

Пасхальные праздники уже не за горами, и совсем скоро вся семья сядет за стол, чтобы насладиться всеми традиционными вкусностями. Среди них, конечно, лидируют яйца, без которых не обойдется празднование Пасхи.

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Что следует помнить: богатые белком яйца полностью лишены клетчатки. Поэтому их следует сочетать с продуктами, которые являются ее настоящим источником, например, овощами или хлебом.

С какими продуктами сочетать яйца:

– зеленый лук;

– перец чили;

– орегано;

– куркума;

– чабрец;

– укроп;

– чеснок;

– изюм.

Просто и аппетитно / Фото unsplash

Вареные яйца точно не смакуют без соусов. Это может быть майонез или соус, приготовленный на основе хрена, клюквы или сливок.

Рецепт вареных яиц с изюмом

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты :

– 6 вареных яиц;

– 30 грамм изюма;

– 4 маринованных огурца;

– 2 стебля сельдерея;

– 1 ложка майонеза;

– соль, перец, сушеный чеснок по вкусу.

Приготовление: