Это блюдо покорит вас сразу: готовим оригинальные спагетти с сардинами
26 марта 2024, 21:11Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Спагетти – довольно частый гость на наших столах. Часто мы сочетаем их с мясными или рыбными добавками, и это создает фантастическую гармонию.
Этот рецепт радует не только своей простотой и оригинальным вкусом, но и бюджетностью. Стоит попробовать это блюдо только раз – и оно непременно войдет в ваш рацион.
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Рецепт спагетти с сардинами
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 грамм спагетти;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 240 грамм консервированных сардин;
– 1 нарезанная луковица;
– соль и перец по вкусу;
– 1 мелко нарезанный зубчик чеснока;
– 150 – 200 грамм измельченной капусты;
– сок 1 лимона.
Приготовление:
- Спагетти приготовьте согласно инструкции на упаковке. Оставляем немного воды.
- Большую сковородку ставим на огонь. Даем 1 ложку оливкового масла и жарим лук до золотистого цвета. Добавляем чеснок и готовим еще минуту.
- Сардины нарезаем на небольшие кусочки. Добавляем их на сковородку вместе с капустой и двумя ложками воды от спагетти.
- Хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и готовим 4 минуты.
- Снимаем крышку и готовим постоянно помешивая, пока капуста не станет мягкой.
- Добавляем спагетти на сковородку, выжимаем лимонный сок, солим, перчим, готовим 1 минуту и подаем к столу.
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