Этот рецепт радует не только своей простотой и оригинальным вкусом, но и бюджетностью. Стоит попробовать это блюдо только раз – и оно непременно войдет в ваш рацион.

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Рецепт спагетти с сардинами

Время: 30 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Спагетти приготовьте согласно инструкции на упаковке. Оставляем немного воды.
  2. Большую сковородку ставим на огонь. Даем 1 ложку оливкового масла и жарим лук до золотистого цвета. Добавляем чеснок и готовим еще минуту.
  3. Сардины нарезаем на небольшие кусочки. Добавляем их на сковородку вместе с капустой и двумя ложками воды от спагетти.
  4. Хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и готовим 4 минуты.
  5. Снимаем крышку и готовим постоянно помешивая, пока капуста не станет мягкой.
  6. Добавляем спагетти на сковородку, выжимаем лимонный сок, солим, перчим, готовим 1 минуту и подаем к столу.

Приятного аппетита!