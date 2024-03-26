Этот рецепт радует не только своей простотой и оригинальным вкусом, но и бюджетностью. Стоит попробовать это блюдо только раз – и оно непременно войдет в ваш рацион.

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Рецепт спагетти с сардинами

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 300 грамм спагетти;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 240 грамм консервированных сардин;

– 1 нарезанная луковица;

– соль и перец по вкусу;

– 1 мелко нарезанный зубчик чеснока;

– 150 – 200 грамм измельченной капусты;

– сок 1 лимона.

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Приготовление:

Спагетти приготовьте согласно инструкции на упаковке. Оставляем немного воды. Большую сковородку ставим на огонь. Даем 1 ложку оливкового масла и жарим лук до золотистого цвета. Добавляем чеснок и готовим еще минуту. Сардины нарезаем на небольшие кусочки. Добавляем их на сковородку вместе с капустой и двумя ложками воды от спагетти. Хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и готовим 4 минуты. Снимаем крышку и готовим постоянно помешивая, пока капуста не станет мягкой. Добавляем спагетти на сковородку, выжимаем лимонный сок, солим, перчим, готовим 1 минуту и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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