Цей рецепт тішить не лише своєю простотою та оригінальним смаком, а й бюджетністю. Варто спробувати цю страву лише раз – і вона неодмінно увійде у ваш раціон.

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Рецепт спагетті з сардинами

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 300 грамів спагетті;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 240 грамів консервованих сардин;

– 1 нарізана цибулина;

– сіль та перець до смаку;

– 1 дрібно нарізаний зубчик часнику;

– 150 – 200 грамів подрібненої капусти;

– сік 1 лимона.

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Приготування:

Спагетті приготуйте згідно з інструкцією на упаковці. Залишаємо трішки води. Велику сковорідку ставимо на вогонь. Даємо 1 ложку оливкової олії та смажимо цибулю до золотистого кольору. Додаємо часник та готуємо ще хвилину. Сардини нарізаємо на невеликі шматочки. Додаємо їх на сковорідку разом із капустою та двома ложками води від спагетті. Добре перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо 4 хвилини. Знімаємо кришку та готуємо постійно помішуючи, поки капуста не стане м'якою. Додаємо спагетті на сковорідку, вичавлюємо лимонний сік, солимо, перчимо, готуємо 1 хвилину та подаємо до столу.

Смачного!

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