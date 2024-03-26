Цей рецепт тішить не лише своєю простотою та оригінальним смаком, а й бюджетністю. Варто спробувати цю страву лише раз – і вона неодмінно увійде у ваш раціон.
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Рецепт спагетті з сардинами
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Спагетті приготуйте згідно з інструкцією на упаковці. Залишаємо трішки води.
- Велику сковорідку ставимо на вогонь. Даємо 1 ложку оливкової олії та смажимо цибулю до золотистого кольору. Додаємо часник та готуємо ще хвилину.
- Сардини нарізаємо на невеликі шматочки. Додаємо їх на сковорідку разом із капустою та двома ложками води від спагетті.
- Добре перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо 4 хвилини.
- Знімаємо кришку та готуємо постійно помішуючи, поки капуста не стане м'якою.
- Додаємо спагетті на сковорідку, вичавлюємо лимонний сік, солимо, перчимо, готуємо 1 хвилину та подаємо до столу.
Смачного!