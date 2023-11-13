Факт, который вас удивит: чем Pepsi отличается от Coca-Cola

Coca-Cola и Pepsi узнают практически в каждом уголке мира. Эти напитки можно встретить на прилавках почти любого магазина на разных континентах.

У них очень много похожего – цвет, вкус и даже запах. Несмотря на это, Coca-Cola и Pepsi также отличаются по нескольким параметрам.

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Какая разница между Пепси и Кока-колой

Coca-Cola и Pepsi имеют давние корни – еще с 19 века. Оба газированных напитка происходят из США. Они не сильно отличаются друг от друга. Об этом говорит и их состав, во многом схожий, за исключением некоторых отличий в ингредиентах:

Специалисты обращают внимание на то, что в Pepsi добавляют лимонную кислоту, а также больше сахара.

В свою очередь, производитель Coca-Cola добавляет в свой фирменный напиток больше натрия. Это влияет на то, что газировка становится ванильной и мягкой на вкус.

Также существуют загадочные отличия в натуральных ароматизаторах, входящих в состав каждого напитка. Несмотря на эти отличия, большинство людей не видят между ними разницы, согласно исследованию Сэмюэля МакКлюра и Реда Монтегю.

Кола и Пепси особенны тем, что, несмотря на то, что у них очень похожий химический состав, люди сохраняют сильные поведенческие предпочтения друг над другом. Сначала мы объективно измерили эти поведенческие предпочтения, проведя двойные слепые вкусовые тесты. Мы обнаружили, что в отсутствие информации о брендах люди все равно предпочитают Кока-Колу и Пепси,

– говорится в исследовании.

Следует заметить, что в течение длительного времени в рецепт Coca-Cola вносились некоторые изменения. Сегодняшнюю ее рецептуру содержат в секрете. Производитель, вероятнее всего в маркетинговых целях, заявляет о том, что это коммерческая тайна. Мол, рецепт напитка находится под защитой права интеллектуальной собственности.



И у Колы, и у Пепси есть свои ценители / Фото Unsplash

Как расшифровываются названия Coca-Cola и Pepsi

Американец Калеб Брэдхэм в 1893 году создал напиток под названием "Напиток Брэда". Однако уже через 5 лет он переименовал его в Pepsi-Cola, а в 1961 году – в Pepsi. Название происходит от греческого слова "pepsis", что в переводе означает "пищеварение". Дело в том, что первоначально этот напиток рекламировался как средство от несварения.

Считается, что Coca-Cola была создана в 1886 году. Сначала ее рекомендовали как напиток для замены алкоголя и назначали в качестве патентного лекарства. Название напитка связывают с оригинальными ингредиентами – когда-то Кока-колу изготавливали из листьев коки и орехов кола, которые были источником кофеина.

Coca-Cola является самым популярным безалкогольным напитком на мировом рынке. В то же время Pepsi занимает лидирующие позиции на внутреннем американском рынке. Однако в последнее время компания стала обращать больше внимания на развитие присутствия своего продукта во всем мире.