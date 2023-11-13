Факт, який вас здивує: чим Pepsi відрізняється від Coca-Cola

Вони мають дуже багато схожого – колір, смак і навіть запах. Попри це, Coca-Cola і Pepsi також відмінні за кількома параметрами.

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Яка різниця між Пепсі та Кока-колою

Coca-Cola і Pepsi мають давнє коріння – ще з 19-го століття. Обидві газовані напої походять з США. Вони не сильно відрізняються один від одного. Про це говорить і склад, який багато в чому схожий, за винятком деяких відмінностей в інгредієнтах:

Фахівці звертають увагу на те, що в Pepsi додають лимонну кислоту, а також більше цукру.

Своєю чергою, виробник Coca-Cola додає у свій фірмовий напій більше натрію. Це впливає на те, що газована вода стає ванільною і м'якою на смак.

Також існують загадкові відмінності в натуральних ароматизаторах, що входять до складу кожного напою. Попри ці відмінності, більшість людей не бачать між ними різниці, згідно з дослідженням Семюеля МакКлюра та Реда Монтегю.

Кола та Пепсі особливі тим, що, попри те, що вони мають дуже схожий хімічний склад, люди зберігають сильні поведінкові переваги одного над іншим. Спочатку ми об'єктивно виміряли ці поведінкові переваги, провівши подвійні сліпі смакові тести. Ми виявили, що за відсутності інформації про бренди люди однаково віддають перевагу Кока-Колі та Пепсі,

– мовиться у дослідженні.

Варто зауважити, що протягом тривалого часу в рецепт Coca-Cola вносилися певні зміни. Сьогоднішню її рецептуру тримають в секреті. Виробник, найімовірніше в маркетингових цілях, заявляє про те, що це є комерційною таємницею. Мовляв, рецепт напою перебуває під захистом права інтелектуальної власності.



І Кола, і Пепсі мають своїх поціновувачів / Фото Unsplash

Як розшифровуються назви Coca-Cola і Pepsi

Американець Калеб Бредхем у 1893 році створив напій під назвою "Напій Бреда". Проте вже через 5 років він перейменував його на Pepsi-Cola, а в 1961 році – на Pepsi. Назва походить від грецького слова "pepsis", що в перекладі означає "травлення". Річ у тім, що спочатку цей напій рекламувався як засіб від нетравлення.

Вважають, що Coca-Cola створили у 1886 році. Спершу її рекомендували як напій для заміни алкоголю і призначали як патентні ліки. Назву напою пов'язують з оригінальними інгредієнтами – колись Кока-колу виготовляли з листя коки та горіхів кола, що були джерелом кофеїну.

Coca-Cola є найбільш популярним безалкогольним напоєм на світовому ринку. Водночас Pepsi займає провідні позиції на внутрішньому американському ринку. Проте останнім часом компанія почала звертати більшу увагу на розвиток присутності свого продукту в усьому світі.

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