Конечно, готовые нагетсы можно купить в магазине и пожарить в подсолнечном масле. Однако блюдо будет максимально полезным, если его сделать самостоятельно в духовке.

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Рецепт куриных стрипсов

  • Время: 1 час
  • Порций: 4 – 6

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте длинными полосками и на 30 минут замаринуйте в специях – копченой паприке, орегано, сухом чесноке, базилике, смеси зелени, каенском перце и соли.
  2. Хорошо взбейте яйца.
  3. В отдельной мисочке для панировки смешайте измельченные сладкие кукурузные хлопья и острый доритос.
  4. Обмокните стрипсы в яйце, затем запанируйте их и выложите на решетку для духовки.
  5. Запекайте стрипсы 20 минут при температуре 200 градусов.
  6. Для соуса смешайте сладкий чили, соевый соус, перчик пири-пири, сухой чеснок и воду. Доведите до кипения.
  7. Залейте этим соусом готовые стрипсы.