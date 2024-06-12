В частности, мята полезна для желудочно-кишечного тракта. Также она хорошо влияет на нервную систему.

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Чем полезен чай с мятой

Чай с мятой помогает пищеварению. Чашка такого напитка:

  • помогает при изжоге и расстройстве желудка,
  • может уменьшить вздутие живота, боли и метеоризм,
  • способна снимать спазмы кишечника, желчного пузыря и желчных протоков,
  • помогает поддерживать здоровые движения кишечника, то есть препятствует возникновению геморроя,
  • облегчает некоторые симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Также мятный чай способен ослабить действие стресса. Ментол в листьях мяты перечной – миорелаксант и успокаивающее средство. Поэтому эфирное масло этого растения – очень популярно в ароматерапии. Однако даже горячий мятный чай хорошо способствует общему расслаблению.

Также мятный чай помогает облегчить головную боль. Ведь довольно часто она вызвана стрессом, а также проблемами с мышцами шеи и спины. Мята способствует расслаблению, поэтому ее употребление может улучшить ваше состояние.

Лимонад с лимоном и имбирем

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Лимон помойте и разрежьте пополам. Выжмите сок в холодную воду, добавьте мятный сироп и перемешайте.
  2. Корень имбиря помойте, нарежьте тонкими пластинками и добавьте в графин. Поставьте в холодильник на 30 минут.
  3. Мяту помойте, обсушите и оборвите листочки. Охлажденный лимонад разлейте по стаканам и украсьте листочками мяты. Подавайте со льдом.