Зокрема, м'ята корисна для шлунково-кишкового тракту. Також вона гарно впливає на нервову систему.

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Чим корисний чай з м'ятою

Чай з м'ятою допомагає травленню. Чашка такого напою:

допомагає при печії та розладі шлунка,

може зменшити здуття живота, болі та метеоризм,

здатна знімати спазми кишківника, жовчного міхура і жовчних проток,

допомагає підтримувати здорові рухи кишківника, тобто перешкоджає виникненню геморою,

полегшує деякі симптоми синдрому роздратованого кишківника.

Також м'ятний чай здатний послабити дію стресу. Ментол в листі м'яти перцевої – міорелаксант і заспокійливий засіб. Тому ефірна олія цієї рослини – дуже популярна в ароматерапії. Однак навіть гарячий м'ятний чай гарно сприяє загальному розслабленню.

Також м'ятний чай допомагає полегшити головний біль. Адже досить часто він викликаний стресом, а також проблемами з м'язами шиї та спини. М'ята сприяє розслабленню, тому її вживання може поліпшити ваш стан.

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Лимонад з лимоном та імбиром

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр води;

– 1 лимон;

– 20 грамів кореня імбиру;

– 5 грамів м'яти;

– 60 мілілітрів м'ятного сиропу.

Приготування: