Зокрема, м'ята корисна для шлунково-кишкового тракту. Також вона гарно впливає на нервову систему.
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Чим корисний чай з м'ятою
Чай з м'ятою допомагає травленню. Чашка такого напою:
- допомагає при печії та розладі шлунка,
- може зменшити здуття живота, болі та метеоризм,
- здатна знімати спазми кишківника, жовчного міхура і жовчних проток,
- допомагає підтримувати здорові рухи кишківника, тобто перешкоджає виникненню геморою,
- полегшує деякі симптоми синдрому роздратованого кишківника.
Також м'ятний чай здатний послабити дію стресу. Ментол в листі м'яти перцевої – міорелаксант і заспокійливий засіб. Тому ефірна олія цієї рослини – дуже популярна в ароматерапії. Однак навіть гарячий м'ятний чай гарно сприяє загальному розслабленню.
Також м'ятний чай допомагає полегшити головний біль. Адже досить часто він викликаний стресом, а також проблемами з м'язами шиї та спини. М'ята сприяє розслабленню, тому її вживання може поліпшити ваш стан.
Лимонад з лимоном та імбиром
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Лимон помийте та розріжте навпіл. Вичавіть сік у холодну воду, додайте м'ятний сироп і перемішайте.
- Корінь імбиру помийте, наріжте тонкими пластинками та додайте у карафку. Поставте у холодильник на 30 хвилин.
- М'яту помийте, обсушіть і обірвіть листочки. Охолоджений лимонад розлийте по склянках та прикрасьте листочками м'яти. Подавайте з льодом.