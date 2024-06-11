Это надо знать всем: чем полезны и сколько персиков в день можно съесть без вреда для здоровья

К таким выводам пришли эксперты медицинского портала WebMD. Также они рассказали, сколько персиков можно съесть в день.

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Полезные свойства персиков

Персики повышают иммунитет. Ведь только в одном фрукте среднего размера содержится до 13,2% суточной дозы витамина С, который:

способствует заживлению ран и поддерживает иммунную систему,

помогает избавиться от свободных радикалов, повреждающих клетки организма.

Также персики укрепляют зрение, ведь в них содержится мощный антиоксидант – бета-каротин. Под влиянием ферментов организма он превращается в витамин А, что помогает поддерживать здоровое зрение и укрепляет иммунную систему.

Кроме этого, персики улучшают пищеварение, ведь только один плод среднего размера обеспечивает от 6% до 9% клетчатки, необходимой нашему организму ежедневно. Продукты с высоким содержанием клетчатки могут:

защитить от диабета, болезней сердца и рака,

улучшить перистальтику кишечника, снижая риск запоров и диареи.

Персики даже способствуют похудению, потому что имеют только 39 килокалорий на 100 граммов веса. В то же время они не содержат насыщенных жиров, холестерина или натрия, на 85% состоя из воды. При этом они очень сытные.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.



Персики – очень полезные и вкусные / Фото Unsplash

А еще персики:

улучшают состояние кожи, потому что витамин С стимулирует выработку коллагена, который придает эластичность нашей коже, а витамин Е уменьшает видимость пигментных пятен, улучшает кровообращение и может устранять повреждения от солнечного UVB-излучения;

помогают сохранить здоровье зубов, поскольку содержат фтор, который помогает избавиться от микробов во рту, вызывающих кариес;

снижают давление и укрепляют кости, так как калий, содержащийся в плодах, помогает нормализовать кровяное давление и уровень сахара в крови, а также снижает вероятность образования камней в почках и потери костной массы.

Однако как и любой другой продукт, персики приносят пользу при условии умеренного употребления. Чтобы получить максимум пользы, но не нанести вред организму, достаточно съедать 2 – 3 свежих фрукта в сутки, то есть не более 500 – 600 граммов. А вот при склонности к диабету стоит отказаться от персиков самых сладких сортов и немного снизить дневную дозу.