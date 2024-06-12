Целебное растение, которое растет прямо под ногами: чем полезен чай с мятой

Мята имеет много полезных свойств. Это целебное растение известно украинцам издавна.

В частности, мята полезна для желудочно-кишечного тракта. Также она хорошо влияет на нервную систему.

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Чем полезен чай с мятой

Чай с мятой помогает пищеварению. Чашка такого напитка:

помогает при изжоге и расстройстве желудка,

может уменьшить вздутие живота, боли и метеоризм,

способна снимать спазмы кишечника, желчного пузыря и желчных протоков,

помогает поддерживать здоровые движения кишечника, то есть препятствует возникновению геморроя,

облегчает некоторые симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Также мятный чай способен ослабить действие стресса. Ментол в листьях мяты перечной – миорелаксант и успокаивающее средство. Поэтому эфирное масло этого растения – очень популярно в ароматерапии. Однако даже горячий мятный чай хорошо способствует общему расслаблению.

Также мятный чай помогает облегчить головную боль. Ведь довольно часто она вызвана стрессом, а также проблемами с мышцами шеи и спины. Мята способствует расслаблению, поэтому ее употребление может улучшить ваше состояние.

Лимонад с лимоном и имбирем

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.– 1 литр воды;– 1 лимон;– 20 граммов корня имбиря;– 5 граммов мяты;– 60 миллилитров мятного сиропа.

Приготовление: