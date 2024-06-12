Целебное растение, которое растет прямо под ногами: чем полезен чай с мятой
Источник:"Молодой буковинец"
Мята имеет много полезных свойств. Это целебное растение известно украинцам издавна.
В частности, мята полезна для желудочно-кишечного тракта. Также она хорошо влияет на нервную систему.
Стоит знать Это надо знать всем: чем полезны и сколько персиков в день можно съесть без вреда для здоровья
Чем полезен чай с мятой
Чай с мятой помогает пищеварению. Чашка такого напитка:
- помогает при изжоге и расстройстве желудка,
- может уменьшить вздутие живота, боли и метеоризм,
- способна снимать спазмы кишечника, желчного пузыря и желчных протоков,
- помогает поддерживать здоровые движения кишечника, то есть препятствует возникновению геморроя,
- облегчает некоторые симптомы синдрома раздраженного кишечника.
Также мятный чай способен ослабить действие стресса. Ментол в листьях мяты перечной – миорелаксант и успокаивающее средство. Поэтому эфирное масло этого растения – очень популярно в ароматерапии. Однако даже горячий мятный чай хорошо способствует общему расслаблению.
Также мятный чай помогает облегчить головную боль. Ведь довольно часто она вызвана стрессом, а также проблемами с мышцами шеи и спины. Мята способствует расслаблению, поэтому ее употребление может улучшить ваше состояние.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.
Лимонад с лимоном и имбирем
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1 литр воды;
– 1 лимон;
– 20 граммов корня имбиря;
– 5 граммов мяты;
– 60 миллилитров мятного сиропа.
Приготовление:
- Лимон помойте и разрежьте пополам. Выжмите сок в холодную воду, добавьте мятный сироп и перемешайте.
- Корень имбиря помойте, нарежьте тонкими пластинками и добавьте в графин. Поставьте в холодильник на 30 минут.
- Мяту помойте, обсушите и оборвите листочки. Охлажденный лимонад разлейте по стаканам и украсьте листочками мяты. Подавайте со льдом.