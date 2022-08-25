Зеленый горох имеет мягкий, сладковатый вкус и мясистую консистенцию. В блюдах его часто тушат с репчатым луком и морковью или добавляют в супы. Но пробовали ли вы его вместе с мятой или базиликом?
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Сегодня мы познакомим вас с самыми лучшими вкусовыми сочетаниями зеленого гороха. Зеленые плоды горошка сочные и приятные по вкусу. Но не всегда в блюде они "играют" нужную комбинацию. Чтобы в дальнейшем в ваших блюдах были только удачные сочетания – мы подобрали для вас безупречные дополнительные к нему ингредиенты.
Зеленый горошек / Фото Healing tomato
С чем совмещать горошек: популярные комбинации
- Зеленый горошек + бекон + сливки + лук-шалот
- Зеленый горошек + базилик + картофель
- Зеленый горошек + сельдерей + оливковое масло + лук + куриный бульон + сахар
- Зеленый горошек+сливки+сыр пармезан
- Зеленый горошек + омар + паста (макароны)
- Зеленый горошек + майоран + маскарпоне + сыр пармезан
- Зеленый горошек + мята + гриб морщин
- Зеленый горошек + грибы + творог
- Зеленый горошек + лук + панчета + шалфей
Экспериментируйте вместе с нами и создавайте настоящие кулинарные шедевры из зеленого горошка каждый день. Приятного тебе аппетита!