Зеленый горох имеет мягкий, сладковатый вкус и мясистую консистенцию. В блюдах его часто тушат с репчатым луком и морковью или добавляют в супы. Но пробовали ли вы его вместе с мятой или базиликом?

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Сегодня мы познакомим вас с самыми лучшими вкусовыми сочетаниями зеленого гороха. Зеленые плоды горошка сочные и приятные по вкусу. Но не всегда в блюде они "играют" нужную комбинацию. Чтобы в дальнейшем в ваших блюдах были только удачные сочетания – мы подобрали для вас безупречные дополнительные к нему ингредиенты.



Зеленый горошек / Фото Healing tomato

С чем совмещать горошек: популярные комбинации

Зеленый горошек + бекон + сливки + лук-шалот

Зеленый горошек + базилик + картофель

Зеленый горошек + сельдерей + оливковое масло + лук + куриный бульон + сахар

Зеленый горошек+сливки+сыр пармезан

Зеленый горошек + омар + паста (макароны)

Зеленый горошек + майоран + маскарпоне + сыр пармезан

Зеленый горошек + мята + гриб морщин

Зеленый горошек + грибы + творог

Зеленый горошек + лук + панчета + шалфей

Экспериментируйте вместе с нами и создавайте настоящие кулинарные шедевры из зеленого горошка каждый день. Приятного тебе аппетита!