Зелений горох має м'який, солодкуватий смак і м'ясисту консистенцію. У стравах його часто тушкують з ріпчастою цибулею та морквою, або додають у супи. Та чи пробували ви його разом з м'ятою, або ж базиліком?
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Сьогодні ми познайомимо вас з найкращими смаковими поєднаннями зеленого гороху. Зелені плоди горошку соковиті та приємні на смак. Але не завжди у страві вони "грають" потрібну комбінацію. Щоб надалі у ваших стравах були тільки вдалі поєднання – ми дібрали для вас бездоганні додаткові до нього інгредієнти
Зелений горошок / Фото Healing tomato
З чим поєднувати горошок: популярні комбінації
- Зелений горошок + бекон + вершки + цибуля-шалот
- Зелений горошок + базилік + картопля
- Зелений горошок + селера + оливкова олія + цибуля + курячий бульйон + цукор
- Зелений горошок + вершки + сир пармезан
- Зелений горошок + омар + паста (макарони)
- Зелений горошок + майоран + маскарпоне + сир пармезан
- Зелений горошок + м'ята + гриб зморшок
- Зелений горошок + гриби + сир рікота
- Зелений горошок + цибуля + панчета + шавлія
Експериментуйте разом з нами та створюйте справжні кулінарні шедеври із зеленого горошку щодня. Смачного!