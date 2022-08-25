Зелений горох має м'який, солодкуватий смак і м'ясисту консистенцію. У стравах його часто тушкують з ріпчастою цибулею та морквою, або додають у супи. Та чи пробували ви його разом з м'ятою, або ж базиліком?

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Сьогодні ми познайомимо вас з найкращими смаковими поєднаннями зеленого гороху. Зелені плоди горошку соковиті та приємні на смак. Але не завжди у страві вони "грають" потрібну комбінацію. Щоб надалі у ваших стравах були тільки вдалі поєднання – ми дібрали для вас бездоганні додаткові до нього інгредієнти



Зелений горошок / Фото Healing tomato

З чим поєднувати горошок: популярні комбінації

Зелений горошок + бекон + вершки + цибуля-шалот

Зелений горошок + базилік + картопля

Зелений горошок + селера + оливкова олія + цибуля + курячий бульйон + цукор

Зелений горошок + вершки + сир пармезан

Зелений горошок + омар + паста (макарони)

Зелений горошок + майоран + маскарпоне + сир пармезан

Зелений горошок + м'ята + гриб зморшок

Зелений горошок + гриби + сир рікота

Зелений горошок + цибуля + панчета + шавлія

Експериментуйте разом з нами та створюйте справжні кулінарні шедеври із зеленого горошку щодня. Смачного!