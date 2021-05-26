Чем Украина кормит мир: какие отечественные продукты – самые популярные заграницей

Наши товары шаг за шагом покоряют мировой рынок. По итогам 2020 года Украина установила несколько рекордов по продажам, войдя в десятку крупнейших стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции.
На какие из украинских продуктов самый высокий спрос заграницей и кто наши крупнейшие экспортеры аграрной продукции – читайте в статье 24 канала.
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В 2020 году Украина получила от экспорта товаров 49,2 миллиарда долларов, о чем свидетельствует годовой отчет Кабмина. Львиная доля – 22,2 миллиарда долларов (около 40% поступлений) – пришлась на продукцию АПК и пищевой промышленности. Далеко позади остались металлургия и машиностроение – 9,03 и 5,4 миллиарда долларов соответственно.
Украинский аграрный экспорт остался на высоком уровне – несмотря на пандемию коронавируса, карантинные ограничения и серьезные проблемы в мировой торговле в целом. Удержать позиции и даже подняться на несколько ступеней удалось благодаря новым рынкам сбыта (в частности, в Азии) и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС (было снято много ограничений).
Топ-10 стран – импортеров товаров из Украины
|№
|Страна
|Сумма экспорта
(миллиарды долларов США)
|1
|Китай
|3,554
|2
|Индия
|1,498
|3
|Нидерланды
|1,422
|4
|Египет
|1,367
|5
|Турция
|1,069
|6
|Испания
|0,980
|7
|Польша
|0,850
|8
|Италия
|0,584
|9
|Германия
|0,581
|10
|Индонезия
|0,566
Взлет украинской птицы
Среди украинских производителей аграрной продукции, в первую очередь, стоит выделить птицеводов. В 2020 году они экспортировали 425 тысяч тонн продукции на 560,6 миллиона долларов. Это рекорд для нашей страны. И установить его мы смогли в ситуации, когда к "коронавирусным" трудностям в январе и декабре прошлого года добавились вспышки птичьего гриппа в некоторых областях, из-за чего нашу курятину не покупали Евросоюз, Сингапур, Гонконг, Беларусь и Саудовская Аравия.
Однако по итогам 2020 года та же Саудовская Аравия ввезла больше всего продукции украинского птицеводства. Вместе с этой страной в пятерку крупнейших импортеров по этой позиции вошли Нидерланды, ОАЭ, Ирак и Казахстан. Также Украина стала в прошлом году третьим крупнейшим поставщиком мяса птицы в ЕС, о чем свидетельствуют данные Еврокомиссии.
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Лидером стал агрохолдинг МХП. В прошлом году компания отправила в 87 стран мира 373,7 тысячи тонн продукции на 510,3 миллиона долларов, охватив более 87% (!) украинского экспорта.
Кстати, МХП специализируется не только на птицеводстве, но и на выращивании зерновых, а также на производстве мясных и колбасных изделий. Известные торговые марки компании – "Наша Ряба", "Легко!" и "Бащинский". На экспорт продукция идет под брендами Qualiko, Ukrainian chicken, Assilah и Sultanah.
Традиционные лидеры
Подсолнечное масло – №1 в украинском экспорте / Фото Pixabay
Также самые высокие в Украине экспортные показатели среди аграрной продукции в очередной раз продемонстрировали подсолнечное масло и зерновые, прежде всего кукуруза и пшеница.
Главные позиции в агроэкспорте Украины в 2020 году
|№
|Товар
|
Сумма экспорта
|Доля в общем
экспорте (%)
|1
|Подсолнечное масло
|5,31
|10,80
|2
|Кукуруза
|4,88
|9,92
|3
|Пшеница
|3,59
|7,31
Не изменился список лидеров в этих секторах сельского хозяйства. Так, крупнейшими экспортерами масла в прошлом году снова стали компании "Кернел", "Кофко", "Бунге", "Альфа Трейдинг", "Каргилл" и "Оллсидс". Зерновыми "засыпали" мировой рынок тот же "Кернел", а также "Нибулон", "АДМ Трейдинг Украина", "Луи Дрейфус" и "Кофко".
Поражает география экспортных поставок: украинские компании отправляют свою продукцию в более чем 80 стран мира. При этом они по-прежнему активно инвестируют в новые технологии, модернизируют производство, обновляют технические парки, чтобы, несмотря на затяжной коронавирусный кризис, покорять новые экспортные горизонты.
Агросектор Украины – стратегическая отрасль / Фото Pixabay
"Нетипичный" успех
Заметим еще один важный и приятный момент: в 2020 году Украина существенно увеличила экспорт непривычных для отечественного аграрного сектора товаров.
Топ-5 нестандартных продуктов
с большим приростом продаж на внешние рынки
|№
|Экспортная позиция
|Увеличение экспорта
|(тонны)
|(разы)
|1
|Ракоподобные
|до 770
|9,6
|2
|Цитрусовые
|до 736
|8,6
|3
|Кокосовое масло
|до 281
|7,5
|4
|Жир крупного рогатого скота
|до 1600
|4,6
|5
|Какао-порошок
|до 720
|4,0
Экспорт – всего сотни тонн. В количественном измерении, кажется, немного, но если перевести изменения в проценты, то прогресс очень значительный. Намечается важная тенденция: Украина планомерно открывает для себя новые направления бизнеса и рынки сбыта.