Чтобы понять, действительно ли фасованная курятина является лучшим выбором, чем продукт на вес, для начала развенчаем несколько популярных мифов о упакованной птице.

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Миф 1. Мясо в пакете "не дышит", поэтому очень быстро приобретает затхлый запах

Как на самом деле. Упаковка, которую многие называют "кульком", защищает продукт от контакта с воздухом (он не теряет естественной влаги, то есть не обветривается), а также от микробного загрязнения. Ведь даже если курятину не касаются голыми руками, на нее могут попадать капельки слюны, которые человек (тот же продавец) разбрызгивает при разговоре или кашле. А еще заводская упаковка продлевает "жизнь" мясу, ведь оно довольно быстро портится.

Упаковки разные. Одни надежно защищают сырое мясо, например герметично запаянные барьерные лотки с модифицированной газовой смесью внутри или вакуумные пакеты. Другие – немножко хуже. Например, прозрачная стретч-пленка хоть и хорошо прилегает к продукту, но имеет незначительные барьерные свойства.

В обычный пакет положить мясо может лишь сам покупатель, приобретя его на развес. И если продукт будет храниться несколько дней в той же упаковке, не удивительно, что он начнет неприятно пахнуть и потеряет товарный вид.

Миф 2. Упакованное мясо хранится "целую вечность". Следовательно, его обрабатывают какими-то "химикатами"

Как на самом деле. "Целая вечность" – это не дольше чем в течение 7 суток при соблюдении соответствующего температурного режима. Для сравнения: срок хранения мяса, купленного на развес (также при правильном хранении, что потребители делают не так часто), составляет всего трое суток. Поэтому обязательно обращайте внимание на срок годности. Чем он длиннее, тем выше вероятность того, что пищевой продукт подвергали ненужной обработке.

Кстати, эта закономерность касается не только мяса, но и другой продукции: хлеба, йогуртов, кефира и тому подобное.

Отдавайте предпочтение натуральной продукции проверенных производителей / Фото Shutterstock

Если у курятины безупречный товарный вид – значит, она была упакована с соблюдением всех требований действующего санитарного законодательства, что делает невозможным продажу продукции, потенциально опасной для здоровья потребителей.

Чтобы увеличить срок годности мяса, некоторые производители обкалывают его антисептиками, антиокислителями или пищевыми добавками на основе пропиленгликоля (например, "ПРАМом"). Поэтому всегда отдавайте предпочтение натуральной продукции проверенных производителей, которые ни на одном из этапов производства не применяют вредных примесей, и речь идет не только о химических веществах, увеличивающих срок годности мяса, но и гормонах роста и антибиотиках.

Если вы приобрели курочку, упакованную, скажем, в пятницу, то можете спокойно приготовить из нее любимое блюдо в следующий вторник. Больше не нужно замораживать мясо или бежать после работы в магазин за свежей продукцией. Теперь она может быть на вашем столе 7 дней в неделю!

МИФ 3: в какой бы упаковке не продавалось мясо, она непременно протечет

В состав курятины, как и любого другого вида мяса входит определенный процент влаги, что является абсолютно нормальным – без естественной влаги мясо бы не имело упругой структуры и было бы сухим на вкус. В теплое время года мясо, приобретенное на вес, – что свежее, что замороженное – скорее всего потечет и замажет ваши руки или сумку. Это, конечно, очень неудобно.

Герметичная упаковка с запаянными краями априори не может протечь – разве что проткнуть ее каким-нибудь острым предметом.

Поэтому перед покупкой курятины всегда проверяйте целостность упаковки. Если она повреждена – не берите ее. При нарушениях условий хранения мясо начинает портиться быстрее.

Если упаковка повреждена – не берите ее / Фото Shutterstock

А теперь поговорим о фактах.

Факт 1: Фасованная курятина дороже той, что продается на вес.

Это правда. Разница в цене мяса на вес и мяса в ПЭТ-упаковке составляет в среднем 5-10%. Это объясняется только одним: производитель закладывает в цену фасованной продукции стоимость надежной, безопасной упаковки, нанесения маркировки и тому подобное.

Факт 2: покупая фасованное мясо, можно сэкономить время.

Это так. Не нужно стоять в очереди и ждать, когда вам взвесят пол килограмма фарша. И даже если какая-то часть мяса и остается на следующий день из нее можно приготовить совершенно другое блюдо, ведь курятина – универсальный продукт. Она подходит и для закусок, и для первых и вторых блюд. То есть, то же филе можно отварить и нарезать к салату или же положить вместо колбасы на бутерброды. Вариантов – множество!

Факт 3: Фасованное мясо нельзя со всех сторон осмотреть, проверить на запах и ощупь.

И это хорошо! "Смотрины" курятины и других видов мяса без защитной упаковки даже вполне безопасную продукцию могут превратить в потенциальный источник инфицирования.

Заметьте: такие же манипуляции с мясом, которые проводите вы, до вас могли совершать другие покупатели, а еще раньше – работники магазина. Даже если этот кусок никто так и не купит, микроорганизмы через руки и с потоками воздуха попадут на другую продукцию.

Чем меньше людей контактирует с курятиной на пути от производителя к покупателю, тем она безопаснее!

Преимуществ у фасованной продукции однозначно больше / Фото Shutterstock

Упаковка не только защищает мясо от таких нежелательных контактов с окружающей средой, но и предоставляет покупателю всю необходимую информацию о том, где и кем, при каких условиях и когда был произведен продукт, как его правильно хранить и как быстро следует употребить.

Советы для тех, кто все-таки выбирает мясо на вес

Следует ли потребителю сделать вывод, что фасованная курятина – лучше той, которая продается на вес? И да, и нет. Преимуществ у фасованной продукции однозначно больше, и во время пандемии, безусловно, именно ей стоит отдавать предпочтение. Но если вы привыкли покупать птицу на развес, постарайтесь максимально обезопаситься от покупки некачественного, несвежего мяса.

Итак:

Никогда не покупайте курятину на стихийных рынках. На легальном же рынке выбирайте продукцию, хранящуюся на закрытых витринах. Обратите внимание на чистоту торговой точки и опрятность человека, который отпускает товар.

Попросите у продавца документы на продукцию, чтобы уточнить, какой у мяса срок годности, кто его производитель, и другую важную информацию. Если же вас будут уверять в том, что "курочка – свеженькая, только что привезли": помните: красивые слова не являются гарантией качества товара!

Выбирайте продукцию проверенных производителей в местах с надлежащими условиями хранения и отпуска – скажем, в специализированных фирменных магазинах производителя. Покупая продукцию в таком магазине на регулярной основе, вы станете постоянным покупателем.

Продавцы хорошо изучат ваши потребности и смогут быстро предоставить всю необходимую информацию о интересующем вас товаре. Поэтому вы будете довольны не только ценой и качеством приобретенной курятины, но и обстановкой, которая сопровождает процесс покупки. Кроме того, учитывая, что в специализированном магазине мы пересекаемся с меньшим количеством людей, чем на рынке или в супермаркете, во время пандемии совершать покупки в такой торговой точке безопаснее.

Выбирайте продукцию проверенных производителей / Фото Наша Ряба

Принимая во внимание эти преимущества, неудивительно, что почти 30% украинцев покупают мясо именно в фирменных магазинах (для сравнения, в продуктовых – 22,5%, в супермаркетах – 16,7%).

Выбирайте качественные и безопасные продукты для вкусных и разнообразных блюд!