Евгений Клопотенко объясняет: чем вредны фреши из фруктов

Фреш – это свежевыжатый сок, приготовленный из свежих фруктов. Как его употреблять и когда этого лучше не делать – объясняет Евгений Клопотенко.

Фреш производится из свежих и натуральных ингредиентов без добавления консервантов или сахара. Он обычно обладает насыщенным вкусом и ароматом.

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Что не так с фрешом

По мнению Евгения Клопотенко, во время приготовления фреша мы выбрасываем самые полезные части фруктов: кожицу и мякоть, содержащие клетчатку. В результате остается небольшой процент витаминов и большое количество фруктозы. Выпить фреш – это как попробовать сток сахара, но с фруктовым вкусом.

Какой напиток лучше выбрать / Фото unsplash

Такой напиток очень быстро поднимает уровень сахара в крови. Кулинар объясняет, что таким образом есть хочется только больше.

Чем заменить

Смузи – это отличная альтернатива фрешам, поскольку они обычно содержат целые фрукты или ягоды, а также могут быть обогащены овощами или зеленью. Они более полезны, ведь не отцеживаются.

Этот напиток можно приготовить дома из свежих ингредиентов, следуя собственному предпочтению.