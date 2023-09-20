Сушеные яблоки – это настоящая "душа" зимнего стола, ведь без компота из них не обойдется ни один праздник. Несколько простых шагов и вы сможете получить вкусный и полезный продукт для всей семьи.

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Выбор яблок

Перед началом сушки выберите качественные и спелые яблоки. Они должны быть целыми и не содержать признаков порчи. Большие и сочные сорта, такие как "Голден" или "Джонатан", идеально подходят для сушки.

Такие душистые плоды / Фото unsplash

Мытье и обработка

Прежде шагом является мытье и обработка яблок. Хорошо промойте их в прохладной воде, затем осторожно обсушите. По желанию вы можете удалить кожуру, но это не обязательно. Кожа содержит много полезных веществ. Теперь нарежьте яблоки на тонкие кольца или соломку. Равномерная толщина поможет обеспечить равномерную сушку.

Как правильно сушить

Яблоки быстро начинают окисляться и изменять цвет. Чтобы этого избежать, окуните нарезанные кольца или соломку в сладкую воду с лимонным соком или аскорбиновой кислотой (витамин C). Это не только предотвращает окисление, но также придает приятный легкий вкус.

Есть несколько методов сушки яблок: в духовке, на воздухе или в сушилке для фруктов. У каждого из них свои преимущества.

Духовка . Разместите яблоки на пекарской бумаге на противень и сушите при температуре около 60 – 70 градусов Цельсия в течение 4 – 6 часов. Обеспечьте вентиляцию, чтобы влага выходила.

. Сушарка для фруктов . Используйте сушилку по указанию производителя, обычно это занимает около 8 – 12 часов.

. Сушка на воздухе. Вы также можете сушить яблоки на воздухе, выкладывая их на прямом солнце или на специальных сетках для сушки.