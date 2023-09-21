Фреш виготовляється зі свіжих і натуральних інгредієнтів без додавання консервантів або цукру. Він зазвичай має насичений смак та аромат.
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Що не так із фрешом
На думку Євгена Клопотенка, під час приготування фрешу ми викидаємо найкорисніші частини фруктів: шкірку та м’якоть, котрі містять клітковину. У результаті залишається невеликий відсоток вітамінів і дуже багато фруктози. Випити фреш – це наче скуштувати стік цукру, але з фруктовим смаком.
Який напій найкраще обрати / Фото unsplash
Такий напій дуже швидко підіймає рівень цукру в крові. Кулінар пояснює, що таким чином їсти хочеться тільки більше.
Чим замінити
Смузі – це відмінна альтернатива фрешам, оскільки вони зазвичай містять цілі фрукти або ягоди, а також можуть бути збагачені овочами чи зеленню. Вони більш корисні, адже не відціджуються.
Цей напій можна приготувати вдома зі свіжих інгредієнтів, слідуючи за власним уподобанням.