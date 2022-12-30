Празднуем здорово: чем можно легко заменить майонез

Майонез – обязательный компонент многих новогодних блюд, часто это прежде всего касается салатов. Впрочем, есть много альтернатив, которые не уступают вкусовым свойствам и значительно легче нашего пищеварения.

Майонез фигурирует в большом количестве новогодних рецептов. Но каждый знает, что его трудно назвать легким для нашего желудка, тем более что на столе всегда много блюд, которые хочется попробовать.

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К счастью, есть много других опций, которые позволят сохранить неповторимый вкус пищи, но вместе с тем не заставят снова чувствовать "праздничную" тяжесть в животе.

Чем можно заменить майонез

Первое, что совершенно очевидно приходит на ум – натуральный йогурт. Это легкая диетическая заправка, которая будет отлично подходить к любому салату.

Йогурт – отличная альтернатива майонезу / Фото Pexels

У него очень нежная текстура, сбалансированный вкус и низкая жирность, поэтому это именно то, что нужно к праздничному столу. Если вы любите естественные вкусы – то лучшей опции чем обычные растительные масла не найти.

Также салат можно заправить бальзамической заправкой. Для этого смешайте масло, бальзамический уксус, дижонскую горчицу, немного меда и посолите по вкусу. Этот вариант прекрасно подойдет салатам, в которых присутствует любое мясо.

Особенности блюдам придаст яичный соус, который готовится всего несколько минут. Два вареных желтка растираем с двумя чайными ложками горчицы, а затем добавляем 2 столовые ложки лимонного сока, 100 миллилитров масла, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешиваем – и заправка для салатов или нежный соус для мяса готовы.