Майонез фігурує у великій кількості новорічних рецептів. Та кожен знає, що його важко назвати легким для нашого шлунку, тим паче, що на столі завжди багато страв, які хочеться спробувати.

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На щастя, є багато інших опцій, які дозволять зберегти неповторний смак їжі, але разом з тим не змусять вкотре відчувати "святкову" важкість у животі.

Чим можна замінити майонез

Перше, що цілком очевидно спадає на розум – натуральний йогурт. Це легка дієтична заправка, яка чудово пасуватиме до будь-якого салату.

Йогурт – чудова альтернатива майонезу / Фото Pexels

У нього дуже ніжна текстура, збалансований смак та низька жирність, тож це саме те, що потрібно до святкового столу. Якщо ж ви полюбляєте природні смаки – то кращої опції для звичайних рослинних олій не знайти.

Також салат можна заправити бальзамічною заправкою. Для цього змішайте олію, бальзамічний оцет, діжонську гірчицю, трішки меду та посоліть до смаку. Цей варіант прекрасно пасуватиме салатам, в яких присутнє будь-яке м'ясо.

Особливості стравам надасть яєчний соус, який готується лише кілька хвилин. Два варені жовтки розтираємо з двома чайними ложками гірчиці, а потім додаємо 2 столові ложки лимонного соку, 100 мілілітрів олії, сіль і перець до смаку. Ретельно перемішуємо – і заправка для салатів чи ніжний соус до м'яса готові.