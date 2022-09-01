Если дома нет разрыхлителя, а вы уже начали месить тесто, не обязательно сломя голову бежать в магазин или звонить родным, чтобы купили его по дороге домой. 24 канал собрал несколько секретов, которые позволят обойтись без привычного магазинного разрыхлителя и даже соды с уксусом.

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Газированная минеральная вода

Неожиданно, но минералка действительно позволит обогатить тесто углекислым газом. Для этого нужно заменить обычную воду, указанную в рецепте, газированной.

Минералка может заменить разрыхлитель / Фото Unsplash

Минеральная вода пригодится к любому готовящемуся на воде тесту. Если хочется получить еще больший эффект, перед добавлением в тесто можно подсыпать в него соль и лимонную кислоту.

Алкоголь

Если дома есть крепкие напитки, беспокоиться о разрыхлителях не придется. Обычную водку лучше добавлять в дрожжевое тесто, а вот ром и коньяк лучше справятся с песчаным тестом без дрожжей.

Алкоголь делает выпечку "воздушной" / Фото Unsplash

О запахе алкоголя беспокоиться не стоит, ведь при выпекании он испарится. Добавлять его нужно в следующих пропорциях: одна столовая ложка алкоголя на килограмм теста.

Готовим разрыхлитель самостоятельно

Не обязательно тратить деньги на готовый разрыхлитель, можно приготовить его своими силами. Следует смешать соду, лимонную кислоту и муку (можно взять крахмал, если есть) в пропорции 5:3:12.

Разрыхлитель можно сделать собственноручно / Фото Unsplash

При приготовлении такой разрыхлитель нужно просто добавить в муку. Единственное условие – хранить его нужно в абсолютно герметичной и сухой емкости.