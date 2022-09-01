Якщо вдома немає розпушувача, а ви вже почали місити тісто, не обов'язково стрімголов бігти у магазин або дзвонити рідним, щоб купили його по дорозі додому. 24 канал зібрав кілька секретів, які дозволять обійтися без звичного магазинного розпушувача та навіть соди з оцтом.

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Газована мінеральна вода

Доволі неочікувано, але мінералка справді дозволить збагатити тісто вуглекислим газом. Для цього потрібно замінити звичайну воду, вказану у рецепті, на газовану.

Мінералка може замінити розпушувач / Фото Unsplash

Мінеральна вода згодиться до будь-якого тіста, яке готується на воді. Якщо хочеться отримати ще більший ефект, перед додаванням у тісто можна підсипати до неї сіль та лимонну кислоту.

Алкоголь

Якщо вдома є міцні напої, турбуватися про розпушувач не доведеться. Звичайну горілку краще додавати до дріжджового тіста, а от ром та коньяк краще впораються з бездріжджовим пісочним тістом.

Алкоголь робить випічку "повітряною" / Фото Unsplash

Про запах алкоголю турбуватися не варто, адже при випіканні він випарується. Додавати його потрібно у наступних пропорціях: одна столова ложка алкоголю на кілограм тіста.

Готуємо розпушувач самостійно

Не обов'язково витрачати гроші на готовий розпушувач, можна приготувати його самотужки. Потрібно змішати соду, лимонну кислоту та борошно (можна взяти крохмаль, якщо є) у пропорції 5:3:12.

Розпушувач можна зробити власноруч / Фото Unsplash

При приготуванні такий розпушувач потрібно просто додати до борошна. Єдина умова – зберігати його потрібно в абсолютно герметичній та сухій ємності.