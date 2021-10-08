Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептами вкусных заправок для салатов.

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Повар утверждает, что салат, перемешанный с заправкой собственного приготовления, всегда лучше смакует, чем с магазинным вариантом.

Язык человека лучше всего воспринимает все тонкости вкуса и аромата того, что есть в блюде. Поэтому с тех пор на работе, я всегда делаю готовые смеси, которые использую для салатов. Кстати, это помогает всегда сохранить максимально одинаковый и совершенный вкус,

– прокомментировал Ярославский.

Самая простая и известная заправка – винегрет. Она состоит из 1 части уксуса и 3-х частей масла. К ней также добавляют соль, горчицу и молотый черный перец. Повар немного изменил этот рецепт, и приготовил свои фирменные заправки, которые всегда использует в своем заведении.

️Базовая горчичная заправка

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2



Горчичный соус / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 220 мл оливкового масла;

– 3 г соли;

– 20 мл лимонного сока;

– 50 г дижонской горчицы.

Приготовление:

Смешайте горчицу, соль и лимонный сок венчиком.

Продолжайте перемешивать смесь и тонкой струйкой вливайте масло.

Когда соус приобрел однородную консистенцию, оставьте его в холодильнике на 30 минут, чтобы он стабилизировался.

Храните такой соус в течение недели. Если он расслоился – перемешайте его венчиком.



Приготовление соуса / Фото Владимира Ярославского

️Острая заправка из манго и маракуйи

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 100 г пюре манго;

– 100 г пюре маракуйи;

– 20 мл лимонного сока;

– 3 г соли;

– 8 г соуса шрирача;

– 60 мл оливкового масла.

Приготовление:

Смешайте пюре манго и маракуйи, добавьте соль, лимонный сок и соус шрирача.

Перемешивайте массу венчиком и тонкой струйкой вливайте оливковое масло.

Когда соус приобрел однородную консистенцию, оставьте его в холодильнике на 30 минут, чтобы он стабилизировался.