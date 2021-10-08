Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептами смачних заправок для салатів, які сам ще у Хестона Блюменталя.

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Кухар стверджує, що салат перемішаний із заправкою власного приготування завжди краще смакує, ніж із магазинним варіантом.

Язик людини найкраще сприймає усі тонкощі смаку і аромату того, що є у страві. Тож з того часу на роботі, я завжди роблю готові суміші, які використовую для салатів. Доречі, це допомагає завжди зберігти максимально однаковий і довершений смак, – прокоментував Ярославський.

Найпростіша і найвідоміша заправка – Вінегрет. Вона складається з 1 частини оцту і 3-х частин олії. До неї також додають сіль, гірчицю і мелений чорний перець. Кухар дещо змінив цей рецепт, та приготував свої фірмові заправки, які завжди використовує у своєму закладі.

️Базова гірчична заправка

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2



Гірчичний соус / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 220 мл оливкової олії;

– 3 г солі;

– 20 мл лимонного соку;

– 50 г діжонської гірчиці.

Приготування:

Змішайте гірчицю, сіль та лимонний сік вінчиком.

Продовжуйте перемішувати суміш та тонкою цівкою вливайте олію.

Коли соус набув однорідної консистенції, залишіть його в холодильнику на 30 хвилин, щоб він стабілізувався.

Зберігайте такий соус протягом тижня.Якщо він розшарувався – перемішайте його вінчиком.

Приготування соусу / Фото Володимира Ярославського

️Гостра заправка з манго та маракуї

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 100 г пюре манго;

– 100 г пюре маракуї;

– 20 мл лимонного соку;

– 3 г солі;

– 8 г соусу шрірача;

– 60 мл оливкової олії.

Приготування:

Змішайте пюре манго та маракуї, додайте солі, лимонного соку та соусу шріріча.

Перемішуйте масу вінчиком та тонкою цівкою вливайте оливкову олію.

Коли соус набув однорідної консистенції, залишіть його в холодильнику на 30 хвилин, щоб він стабілізувався.