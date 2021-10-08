Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептами смачних заправок для салатів, які сам ще у Хестона Блюменталя.

Читайте також Антибіотики, гормони росту, "наколювання": як обрати курятину без шкідливих домішок

Кухар стверджує, що салат перемішаний із заправкою власного приготування завжди краще смакує, ніж із магазинним варіантом.

Язик людини найкраще сприймає усі тонкощі смаку і аромату того, що є у страві. Тож з того часу на роботі, я завжди роблю готові суміші, які використовую для салатів. Доречі, це допомагає завжди зберігти максимально однаковий і довершений смак, – прокоментував Ярославський.

Найпростіша і найвідоміша заправка – Вінегрет. Вона складається з 1 частини оцту і 3-х частин олії. До неї також додають сіль, гірчицю і мелений чорний перець. Кухар дещо змінив цей рецепт, та приготував свої фірмові заправки, які завжди використовує у своєму закладі.

️Базова гірчична заправка

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2


Гірчичний соус / Фото Володимира Ярославського

Приготування:

  1. Змішайте гірчицю, сіль та лимонний сік вінчиком.
  1. Продовжуйте перемішувати суміш та тонкою цівкою вливайте олію.
  1. Коли соус набув однорідної консистенції, залишіть його в холодильнику на 30 хвилин, щоб він стабілізувався.
  1. Зберігайте такий соус протягом тижня.Якщо він розшарувався – перемішайте його вінчиком.

Приготування соусу / Фото Володимира Ярославського

️Гостра заправка з манго та маракуї

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  1. Змішайте пюре манго та маракуї, додайте солі, лимонного соку та соусу шріріча.
  1. Перемішуйте масу вінчиком та тонкою цівкою вливайте оливкову олію.
  1. Коли соус набув однорідної консистенції, залишіть його в холодильнику на 30 хвилин, щоб він стабілізувався.
  1. Зберігайте такий соус протягом тижня.Якщо він розшарувався – перемішайте його вінчиком.