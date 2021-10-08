Чем заправить салат: рецепты классических соусов от шеф-повара Ярославского
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Надоели магазинные соусы и заправки? Мы предлагаем вам готовить их собственноручно. А рецептами заправок для салатов поделился Владимир Ярославский.
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептами вкусных заправок для салатов.
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Повар утверждает, что салат, перемешанный с заправкой собственного приготовления, всегда лучше смакует, чем с магазинным вариантом.
Язык человека лучше всего воспринимает все тонкости вкуса и аромата того, что есть в блюде. Поэтому с тех пор на работе, я всегда делаю готовые смеси, которые использую для салатов. Кстати, это помогает всегда сохранить максимально одинаковый и совершенный вкус,
– прокомментировал Ярославский.
Самая простая и известная заправка – винегрет. Она состоит из 1 части уксуса и 3-х частей масла. К ней также добавляют соль, горчицу и молотый черный перец. Повар немного изменил этот рецепт, и приготовил свои фирменные заправки, которые всегда использует в своем заведении.
️Базовая горчичная заправка
- Время: 35 минут
- Порции: 2
Горчичный соус / Фото Владимира Ярославского
– 220 мл оливкового масла;
– 3 г соли;
– 20 мл лимонного сока;
– 50 г дижонской горчицы.
Приготовление:
- Смешайте горчицу, соль и лимонный сок венчиком.
- Продолжайте перемешивать смесь и тонкой струйкой вливайте масло.
- Когда соус приобрел однородную консистенцию, оставьте его в холодильнике на 30 минут, чтобы он стабилизировался.
- Храните такой соус в течение недели. Если он расслоился – перемешайте его венчиком.
Приготовление соуса / Фото Владимира Ярославского
️Острая заправка из манго и маракуйи
- Время: 35 минут
- Порции: 2
– 100 г пюре манго;
– 100 г пюре маракуйи;
– 20 мл лимонного сока;
– 3 г соли;
– 8 г соуса шрирача;
– 60 мл оливкового масла.
Приготовление:
- Смешайте пюре манго и маракуйи, добавьте соль, лимонный сок и соус шрирача.
- Перемешивайте массу венчиком и тонкой струйкой вливайте оливковое масло.
- Когда соус приобрел однородную консистенцию, оставьте его в холодильнике на 30 минут, чтобы он стабилизировался.
- Храните такой соус в течение недели. Если он расслоился – перемешайте его венчиком.