Любимый завтрак принца Чарльза – это блюдо не надоест никогда

Накануне коронации принца Чарльза мы решили поделиться с вами любимым блюдом монарха, которое станет отличным завтраком на каждый день.

Мы немало знали о любимых блюдах матери принца Чарльза, Елизаветы II, а что нравится самому монарху? Мы предлагаем вам попробовать один из любимых завтраков принца Чарльза, который непременно понравится вам.

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Блюдо из яиц, мягкого сыра и шпината – интересное и оригинальное, а готовить его просто.

Рецепт запеченного яйца со шпинатом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 100 граммов пюре шпината;

– томаты черри;

– 35 граммов мягкого сыра;

– 1 куриное яйцо;

– 80 граммов коровьих сливок;

– 15 граммов твердого сыра;

– свежий базилик;

– ветчина или колбаса.

Приготовление:

Смазываем маслом жаростойкую посуду, противень, выкладываем слой шпината. Оставляем небольшое углубление в центре формы.

Разрезаем томаты пополам, выкладываем на шпинат. Далее снова слой шпината, который присыпаем мягким сыром.

Сверху добавляем кусочки ветчины, базилик и посыпаем специями.



Завтрак Принца Чарльза / Фото Дейли мейл

Разбиваем яйцо в центр шпината, где вы оставили углубление.

Поливаем яйцо сливками, не затрагивая желток.

Сверху посыпаем натертым сыром.

Отправляем все в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 8 – 10 минут.

Перед подачей на стол дайте блюду постоять еще 5 минут.

Приятного аппетита!