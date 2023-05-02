Любимый завтрак принца Чарльза – это блюдо не надоест никогда

2 мая 2023, 16:20
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Источник:

Сlarence house

Накануне коронации принца Чарльза мы решили поделиться с вами любимым блюдом монарха, которое станет отличным завтраком на каждый день.

Мы немало знали о любимых блюдах матери принца Чарльза, Елизаветы II, а что нравится самому монарху? Мы предлагаем вам попробовать один из любимых завтраков принца Чарльза, который непременно понравится вам.

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Блюдо из яиц, мягкого сыра и шпината – интересное и оригинальное, а готовить его просто.

Рецепт запеченного яйца со шпинатом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Смазываем маслом жаростойкую посуду, противень, выкладываем слой шпината. Оставляем небольшое углубление в центре формы.
  • Разрезаем томаты пополам, выкладываем на шпинат. Далее снова слой шпината, который присыпаем мягким сыром.
  • Сверху добавляем кусочки ветчины, базилик и посыпаем специями.


Завтрак Принца Чарльза / Фото Дейли мейл

  • Разбиваем яйцо в центр шпината, где вы оставили углубление.
  • Поливаем яйцо сливками, не затрагивая желток.
  • Сверху посыпаем натертым сыром.
  • Отправляем все в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 8 – 10 минут.
  • Перед подачей на стол дайте блюду постоять еще 5 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак