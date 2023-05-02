Любимый завтрак принца Чарльза – это блюдо не надоест никогда
2 мая 2023, 16:20Читати новину українською
Источник:Сlarence house
Накануне коронации принца Чарльза мы решили поделиться с вами любимым блюдом монарха, которое станет отличным завтраком на каждый день.
Мы немало знали о любимых блюдах матери принца Чарльза, Елизаветы II, а что нравится самому монарху? Мы предлагаем вам попробовать один из любимых завтраков принца Чарльза, который непременно понравится вам.
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Блюдо из яиц, мягкого сыра и шпината – интересное и оригинальное, а готовить его просто.
Рецепт запеченного яйца со шпинатом
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Смазываем маслом жаростойкую посуду, противень, выкладываем слой шпината. Оставляем небольшое углубление в центре формы.
- Разрезаем томаты пополам, выкладываем на шпинат. Далее снова слой шпината, который присыпаем мягким сыром.
- Сверху добавляем кусочки ветчины, базилик и посыпаем специями.
Завтрак Принца Чарльза / Фото Дейли мейл
- Разбиваем яйцо в центр шпината, где вы оставили углубление.
- Поливаем яйцо сливками, не затрагивая желток.
- Сверху посыпаем натертым сыром.
- Отправляем все в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 8 – 10 минут.
- Перед подачей на стол дайте блюду постоять еще 5 минут.
Приятного аппетита!