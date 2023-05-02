Ми чимало знали про улюблені страви матері принца Чарльза, Єлизавети II, а що до вподоби самому монарху? Ми пропонуємо вам спробувати один з улюблених сніданків принца Чарльза, який неодмінно вам сподобається.

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Страва з яєць, м'якого сиру та шпинату – цікава та оригінальна, а готувати її просто.

Рецепт запеченого яйця зі шпинатом

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Змащуємо маслом жаротривкий посуд, деко, викладаємо шар шпинату. Залишаємо невелике заглиблення в центрі форми.
  • Розрізаємо томати навпіл, викладаємо на шпинат. Далі знову шар шпинату, який притрушуємо м'яким сиром.
  • Зверху додаємо шматочки шинки, базилік та посипаємо спеціями.


Сніданок Принца Чарльза / Фото Дейлі мейл

  • Розбиваємо яйце в центр шпинату, де ви залишили заглиблення.
  • Поливаємо яйце вершками, не зачіпаючи жовток.
  • Зверху посипаємо натертим твердим сиром.
  • Відправляємо все до духовки, попередньо розігрітої до 180 градусів, на 8 – 10 хвилин.
  • Перед подаванням на стіл дайте страві постояти ще 5 хвилин.

Смачного!