Ми чимало знали про улюблені страви матері принца Чарльза, Єлизавети II, а що до вподоби самому монарху? Ми пропонуємо вам спробувати один з улюблених сніданків принца Чарльза, який неодмінно вам сподобається.
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Страва з яєць, м'якого сиру та шпинату – цікава та оригінальна, а готувати її просто.
Рецепт запеченого яйця зі шпинатом
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Змащуємо маслом жаротривкий посуд, деко, викладаємо шар шпинату. Залишаємо невелике заглиблення в центрі форми.
- Розрізаємо томати навпіл, викладаємо на шпинат. Далі знову шар шпинату, який притрушуємо м'яким сиром.
- Зверху додаємо шматочки шинки, базилік та посипаємо спеціями.
Сніданок Принца Чарльза / Фото Дейлі мейл
- Розбиваємо яйце в центр шпинату, де ви залишили заглиблення.
- Поливаємо яйце вершками, не зачіпаючи жовток.
- Зверху посипаємо натертим твердим сиром.
- Відправляємо все до духовки, попередньо розігрітої до 180 градусів, на 8 – 10 хвилин.
- Перед подаванням на стіл дайте страві постояти ще 5 хвилин.
Смачного!