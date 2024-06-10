Так вы еще не делали: рецепт консервированной черешни в холодном маринаде от Ярославского

10 июня 2024, 17:57
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Владимир Ярославский

Пока длится сезон, стоит подумать о будущем и замариновать черешню. С этим рецептом судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского у вас точно все получится.

Таким образом вы можете замариновать и клубнику. Очень советуем попробовать!

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Маринованная черешня

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов черешни;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 30 граммов сахара;
– 200 граммов воды;
– 1 столовая ложка смеси перцев;
– 2 соцветия гвоздики;
– молотый кориандр по вкусу

Смотрите, как приготовить маринованную черешню: видео

Приготовление:

  1. Очистьте черешню от косточек.
  2. Для холодного маринада смешайте остальные ингредиенты и попробуйте. Вкус должен быть приятный, едва кислый и сладковатый.
  3. Баночку наполните черешней, залейте холодным маринадом и дайте постоять 2 – 3 часа.
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Автор: Ольга Котів