Так вы еще не делали: рецепт консервированной черешни в холодном маринаде от Ярославского
10 июня 2024, 17:57Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Пока длится сезон, стоит подумать о будущем и замариновать черешню. С этим рецептом судьи "МастерШеф" Владимира Ярославского у вас точно все получится.
Таким образом вы можете замариновать и клубнику. Очень советуем попробовать!
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Маринованная черешня
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 300 граммов черешни;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 30 граммов сахара;
– 200 граммов воды;
– 1 столовая ложка смеси перцев;
– 2 соцветия гвоздики;
– молотый кориандр по вкусу
Смотрите, как приготовить маринованную черешню: видео
Приготовление:
- Очистьте черешню от косточек.
- Для холодного маринада смешайте остальные ингредиенты и попробуйте. Вкус должен быть приятный, едва кислый и сладковатый.
- Баночку наполните черешней, залейте холодным маринадом и дайте постоять 2 – 3 часа.