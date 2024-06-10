Таким образом вы можете замариновать и клубнику. Очень советуем попробовать!
Будет вкусно Всего из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники
Маринованная черешня
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить маринованную черешню: видео
Приготовление:
- Очистьте черешню от косточек.
- Для холодного маринада смешайте остальные ингредиенты и попробуйте. Вкус должен быть приятный, едва кислый и сладковатый.
- Баночку наполните черешней, залейте холодным маринадом и дайте постоять 2 – 3 часа.