Не секрет, что девизом звезды "Нового канала" Сони Плакидюк есть совершенство во всем.
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Если наряжаться, то эффектно. Если делать съемку, то феерично. Если готовить ужин, то необычно. Рецепт черной пасты с грибами и вином – это совершенное блюдо, которое можно подать гостям, семье или приготовить для романтического ужина вдвоем.
Ничего необычного – просто черная паста с белыми грибами. Люблю, знаете ли, контрастные сочетания, игру слов и беспощадные мезальянсы. Этот мезальянс на тарелочке – легок на помине и вкусен до чертиков. Тратите 20 минут и удивляете своего самого искушенного ухажера кулинарным сюрпризом. После трапезы не забудьте глянуть в зеркало на предмет черных усов,
– смеется Соня.
Соня Плакидюк / Фото Новый канал
Рецепт ужина за 20 минут
- Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до готовности или до состояния аль-денте. Сцедите воду из кастрюли, а треть стакана воды, в которой она варилась, отставьте "на потом".
- Вылейте в сковороду оливковое масло и сливочное масло. Обжарьте на нем измельченный чеснок и нарезанные кусочками грибы. Добавьте специй и перемешайте овощи.
- К грибам на сковороде добавьте вино – оно должно испариться, но оставить характерный вкус. Уменьшите огонь до минимума, добавьте сметану и молотый мускатный орех. Перемешайте соус.
- Выложите на сковороду отваренную пасту и влейте стакан воды, в которой варились макароны. Немного потушите и еще раз поперчите. Разложите по тарелкам и посыпьте сыром Пармезан. Приятного аппетита!