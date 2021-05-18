Не секрет, что девизом звезды "Нового канала" Сони Плакидюк есть совершенство во всем.

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Если наряжаться, то эффектно. Если делать съемку, то феерично. Если готовить ужин, то необычно. Рецепт черной пасты с грибами и вином – это совершенное блюдо, которое можно подать гостям, семье или приготовить для романтического ужина вдвоем.

Ничего необычного – просто черная паста с белыми грибами. Люблю, знаете ли, контрастные сочетания, игру слов и беспощадные мезальянсы. Этот мезальянс на тарелочке – легок на помине и вкусен до чертиков. Тратите 20 минут и удивляете своего самого искушенного ухажера кулинарным сюрпризом. После трапезы не забудьте глянуть в зеркало на предмет черных усов,

– смеется Соня.



Соня Плакидюк / Фото Новый канал

Рецепт ужина за 20 минут

Ингредиенты:

– 150 г черной пасты с чернилами каракатицы;

– 200 г белых грибов;

– 2 ст. л сливочного масла;

– 1 ст. л оливкового масла;

– 50 мл сметаны 30%

– сыр Пармезан на ваш вкус;

– 50 мл белого сухого вина;

– 3 зубчика чеснока;

– мускатный орех на ваш вкус;

– белый молотый перец по вашему вкусу;

– соль по вашему вкусу.