Не секрет, що девізом зірки "Нового каналу" Соні Плакидюк є довершеність у всьому.

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Якщо вбиратися, то ефектно. Якщо робити зйомку, то феєрично. Якщо готувати вечерю, то незвично. Рецепт чорної пасти з грибами та вином – це довершена страва, яку ви можете подати гостям, родині або приготувати для романтичної вечері вдвох.

Нічого незвичайного – просто чорна паста з білими грибами. Люблю, знаєте, контрастні поєднання, гру слів і нещадні мезальянси. Цей мезальянс на тарілочці – легкий на спомин та до біса смачний. Витрачаєте 20 хвилин і дивуєте свого найвибагливішого залицяльника кулінарним сюрпризом. Після трапези не забудьте глянути у дзеркало на предмет чорних вусів, – сміється Соня Плакидюк.

Соня Плакидюк / Фото Новий канал

Рецепт вечері за 20 хвилин

Інгредієнти:

– 150 г чорної пасти з чорнилом каракатиці;

– 200 г білих грибів;

– 2 ст. л вершкового масла;

– 1 ст. л оливкової олії;

– 50 мл сметани 30%;

– сир Пармезан на ваш смак;

– 50 мл білого сухого вина;

– 3 зубчики часнику;

– мускатний горіх на ваш смак;

– білий мелений перець на ваш смак;

– сіль на ваш смак.