Украинский шеф-повар и участник кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Виктор Шайдецкий поделился с поклонниками рецептом холодного супа из спаржи, который вы с легкостью можете приготовить дома.

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Холодный суп из спаржи – это необычное первое блюдо. В ее состав входят такие продукты, как сироп агавы и сыр страчателла. Приготовив такое блюдо дома, вы удивите своими кулинарными умениями гостей и родственников.

Рецепт холодного супа из спаржи

Ингредиенты:

– 1 кг спаржи (несколько штук оставьте для декора)

– 50 г оливкового масла;

– 200 г сливок 30%

– 200 г шпината;

– 800 г овощного бульона;

– черный молотый перец по вашему вкусу;

– соль по вашему вкусу.

Для страчателлы:

– 250 г моцареллы;

– 70 г сливок 30%.