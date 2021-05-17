Украинский шеф-повар и участник кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Виктор Шайдецкий поделился с поклонниками рецептом холодного супа из спаржи, который вы с легкостью можете приготовить дома.
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Холодный суп из спаржи – это необычное первое блюдо. В ее состав входят такие продукты, как сироп агавы и сыр страчателла. Приготовив такое блюдо дома, вы удивите своими кулинарными умениями гостей и родственников.
Рецепт холодного супа из спаржи
- Спаржу нарежьте тонко кружочками, обжарьте на оливковом масле в кастрюле 8 – 10 минут. Влейте сливки и овощной бульон, добавить соль и черный перец по вашему вкусу. Доведите до готовности и добавьте в кастрюлю шпинат, перебейте блендером смесь и добавьте сироп агавы.
- Для приготовления страчателлы моцареллу надо нарезать соломкой, сливки подогреть до 60 градусов и добавить в них всю моцареллу.
- Пару стеблей спаржи нарезать ножом для овощей на ломтики, а зеленые верхушки бланшировать и разрезать пополам.
- В тарелку выложите страчателлу, присыпьте ее морской солью и фреш-перцем. Задекорируйте ломтями спаржи. Суп подавайте к столу холодным. Приятного аппетита!