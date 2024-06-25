Это очень красивый и аппетитный десерт. Он в меру сладкий, поэтому его можно давать даже детям.
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Чизкейк с черникой
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Такая вкуснятина / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Дно формы диаметром примерно 24 сантиметра следует выстелить печеньем, смешанным с растопленным сливочным маслом.
- 250 миллилитров желе залейте кипящей водой, снимите с огня, тщательно растворите, добавьте сахар.
- Ягоды промойте и взбейте блендером (но не очень тщательно, чтобы остались кусочки фруктов). Добавьте в желе, перемешайте и остудите.
- Сыр смешайте с рикоттой и добавьте в охлажденную ягодную массу и перемешайте.
- Холодные сливки взбейте до крепкой пены, добавьте к ягодно-сырной смеси и вылейте на основу торта, поставьте в холодильник до застывания. Это примерно на 3 часа или на ночь.
- После застывания проведите ножом по форме для выпечки, снимите бортик и налейте на него глазурь: поломайте шоколад на кубики, добавьте кокосовое или сливочное масло и жидкое масло и растопите вместе, например, на водяной бане или в микроволновой печи.
- Поставьте в холодильник на пол часа, чтобы глазурь застыла.
- Посыпьте свежей черникой ягодами и украсьте мятой.
- Храните десерт в холодильнике.