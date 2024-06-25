Це дуже красивий та апетитний десерт. Він у вміру солодкий, тому його можна давати навіть дітям.

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Чізкейк з чорницею

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 6

Така смакота / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

тісто:

– приблизно 170 грамів пісочного печива;

– 70 грамів розтопленого вершкового масла;

сирна маса:

– 2 пакетики желе зі смаком ягід;

– чверть склянки цукру;

– 350 грамів чорниці + додатково для прикраси;

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 250 грамів рікотти;

– 250 мілілітрів вершків 30% (холодних);

глазур:

– 100 грамів білого шоколаду;

– 1 столова ложка кокосового масла;

– 2 чайні ложки олії;

– м'ята для прикраси.

Приготування:

Дно форми діаметром приблизно 24 сантиметри слід вистелити печивом, змішаним з розтопленим вершковим маслом. 250 мілілітрів желе залийте киплячою водою, зніміть з вогню, ретельно розчиніть, додайте цукор. Ягоди промийте та збийте блендером (але не дуже ретельно, щоб залишилися шматочки фруктів). Додайте в желе, перемішайте та остудіть. Сир змішайте з рікоттою і додайте в охолоджену ягідну масу і перемішайте. Холодні вершки збийте до міцної піни, додайте до ягідно-сирної суміші та вилийте на основу торта, поставте в холодильник до застигання. Це приблизно на 3 години або на ніч. Після застигання проведіть ножем по формі для випічки, зніміть бортик і налийте на нього глазур: поламайте шоколад на кубики, додайте кокосове або вершкове масло та рідку олію та розтопіть разом, наприклад, на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Поставте в холодильник на пів години, щоб глазур застигла. Посипте свіжою чорницею ягодами та прикрасьте м'ятою. Зберігайте десерт в холодильнику.

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