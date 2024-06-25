Це дуже красивий та апетитний десерт. Він у вміру солодкий, тому його можна давати навіть дітям.

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Чізкейк з чорницею

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 6

Як приготувати чізкейк з чорницеюТака смакота / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Дно форми діаметром приблизно 24 сантиметри слід вистелити печивом, змішаним з розтопленим вершковим маслом.
  2. 250 мілілітрів желе залийте киплячою водою, зніміть з вогню, ретельно розчиніть, додайте цукор.
  3. Ягоди промийте та збийте блендером (але не дуже ретельно, щоб залишилися шматочки фруктів). Додайте в желе, перемішайте та остудіть.
  4. Сир змішайте з рікоттою і додайте в охолоджену ягідну масу і перемішайте.
  5. Холодні вершки збийте до міцної піни, додайте до ягідно-сирної суміші та вилийте на основу торта, поставте в холодильник до застигання. Це приблизно на 3 години або на ніч.
  6. Після застигання проведіть ножем по формі для випічки, зніміть бортик і налийте на нього глазур: поламайте шоколад на кубики, додайте кокосове або вершкове масло та рідку олію та розтопіть разом, наприклад, на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
  7. Поставте в холодильник на пів години, щоб глазур застигла.
  8. Посипте свіжою чорницею ягодами та прикрасьте м'ятою.
  9. Зберігайте десерт в холодильнику.