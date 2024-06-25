Без выпечки: рецепт десерта с черникой в белом шоколаде

Черничный чизкейк в белом шоколаде – невероятный рецепт, который приготовит каждый. Успейте приготовить, пока сезон не закончился!

Это очень красивый и аппетитный десерт. Он в меру сладкий, поэтому его можно давать даже детям.

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Чизкейк с черникой

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Такая вкуснятина / Фото kwestia smaku

примерно 170 грамм песочного печенья;– 70 грамм растопленного сливочного масла;– 2 пакетика желе со вкусом ягод;– четверть стакана сахара;– 350 грамм черники + дополнительно для украшения;– 300 грамм творога кисломолочного сыра;– 250 грамм рикотты;– 250 миллилитров сливок 30% (холодных);– 100 грамм белого шоколада;– 1 столовая ложка кокосового масла;– 2 чайные ложки растительного масла;– мята для украшения.

Приготовление:

Дно формы диаметром примерно 24 сантиметра следует выстелить печеньем, смешанным с растопленным сливочным маслом. 250 миллилитров желе залейте кипящей водой, снимите с огня, тщательно растворите, добавьте сахар. Ягоды промойте и взбейте блендером (но не очень тщательно, чтобы остались кусочки фруктов). Добавьте в желе, перемешайте и остудите. Сыр смешайте с рикоттой и добавьте в охлажденную ягодную массу и перемешайте. Холодные сливки взбейте до крепкой пены, добавьте к ягодно-сырной смеси и вылейте на основу торта, поставьте в холодильник до застывания. Это примерно на 3 часа или на ночь. После застывания проведите ножом по форме для выпечки, снимите бортик и налейте на него глазурь: поломайте шоколад на кубики, добавьте кокосовое или сливочное масло и жидкое масло и растопите вместе, например, на водяной бане или в микроволновой печи. Поставьте в холодильник на пол часа, чтобы глазурь застыла. Посыпьте свежей черникой ягодами и украсьте мятой. Храните десерт в холодильнике.