Без выпечки: рецепт десерта с черникой в белом шоколаде

25 июня 2024, 23:55
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Источник:

Kwestia smaku

Черничный чизкейк в белом шоколаде – невероятный рецепт, который приготовит каждый. Успейте приготовить, пока сезон не закончился!

Это очень красивый и аппетитный десерт. Он в меру сладкий, поэтому его можно давать даже детям.

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Чизкейк с черникой

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 6

Такая вкуснятина / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:
тесто:
 примерно 170 грамм песочного печенья;
– 70 грамм растопленного сливочного масла;
творожная масса:
– 2 пакетика желе со вкусом ягод;
– четверть стакана сахара;
– 350 грамм черники + дополнительно для украшения;
– 300 грамм творога кисломолочного сыра;
– 250 грамм рикотты;
– 250 миллилитров сливок 30% (холодных);
глазурь:
– 100 грамм белого шоколада;
– 1 столовая ложка кокосового масла;
– 2 чайные ложки растительного масла;
– мята для украшения.

Приготовление:

  1. Дно формы диаметром примерно 24 сантиметра следует выстелить печеньем, смешанным с растопленным сливочным маслом.
  2. 250 миллилитров желе залейте кипящей водой, снимите с огня, тщательно растворите, добавьте сахар.
  3. Ягоды промойте и взбейте блендером (но не очень тщательно, чтобы остались кусочки фруктов). Добавьте в желе, перемешайте и остудите.
  4. Сыр смешайте с рикоттой и добавьте в охлажденную ягодную массу и перемешайте.
  5. Холодные сливки взбейте до крепкой пены, добавьте к ягодно-сырной смеси и вылейте на основу торта, поставьте в холодильник до застывания. Это примерно на 3 часа или на ночь.
  6. После застывания проведите ножом по форме для выпечки, снимите бортик и налейте на него глазурь: поломайте шоколад на кубики, добавьте кокосовое или сливочное масло и жидкое масло и растопите вместе, например, на водяной бане или в микроволновой печи.
  7. Поставьте в холодильник на пол часа, чтобы глазурь застыла.
  8. Посыпьте свежей черникой ягодами и украсьте мятой.
  9. Храните десерт в холодильнике.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська