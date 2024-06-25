Без выпечки: рецепт десерта с черникой в белом шоколаде
25 июня 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Черничный чизкейк в белом шоколаде – невероятный рецепт, который приготовит каждый. Успейте приготовить, пока сезон не закончился!
Это очень красивый и аппетитный десерт. Он в меру сладкий, поэтому его можно давать даже детям.
Интересно Лунный календарь консервации: узнайте, когда закрутки получатся самыми вкусными
Чизкейк с черникой
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
тесто:
– примерно 170 грамм песочного печенья;
– 70 грамм растопленного сливочного масла;
творожная масса:
– 2 пакетика желе со вкусом ягод;
– четверть стакана сахара;
– 350 грамм черники + дополнительно для украшения;
– 300 грамм творога кисломолочного сыра;
– 250 грамм рикотты;
– 250 миллилитров сливок 30% (холодных);
глазурь:
– 100 грамм белого шоколада;
– 1 столовая ложка кокосового масла;
– 2 чайные ложки растительного масла;
– мята для украшения.
Приготовление:
- Дно формы диаметром примерно 24 сантиметра следует выстелить печеньем, смешанным с растопленным сливочным маслом.
- 250 миллилитров желе залейте кипящей водой, снимите с огня, тщательно растворите, добавьте сахар.
- Ягоды промойте и взбейте блендером (но не очень тщательно, чтобы остались кусочки фруктов). Добавьте в желе, перемешайте и остудите.
- Сыр смешайте с рикоттой и добавьте в охлажденную ягодную массу и перемешайте.
- Холодные сливки взбейте до крепкой пены, добавьте к ягодно-сырной смеси и вылейте на основу торта, поставьте в холодильник до застывания. Это примерно на 3 часа или на ночь.
- После застывания проведите ножом по форме для выпечки, снимите бортик и налейте на него глазурь: поломайте шоколад на кубики, добавьте кокосовое или сливочное масло и жидкое масло и растопите вместе, например, на водяной бане или в микроволновой печи.
- Поставьте в холодильник на пол часа, чтобы глазурь застыла.
- Посыпьте свежей черникой ягодами и украсьте мятой.
- Храните десерт в холодильнике.