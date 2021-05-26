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Черничный кекс по рецепту Лизы Глинской легок в приготовлении и не займет много времени на кухне. На первый взгляд, простое блюдо сделает ваш будничный стол праздничным, ведь десерт выглядит непревзойденно.
Рецепт черничного кекса
- Разогрейте духовку до 170 градусов. Смажьте формы для выпекания кексов сливочным маслом и присыпьте слоем муки.
- Для приготовления теста смешайте муку с разрыхлителем.
- Взбейте сливочное масло с цедрой лимона до консистенции масляной помадки. Добавьте сахар – перемешайте, добавьте яйца и снова перемешайте.
- Всыпьте в масляную массу муку с разрыхлителем и снова вымешайте тесто.
- Добавьте к тесту чернику, можно использовать замороженную. Однородное тесто выложите в формы для кексов – заполните их на 2/3 высоты формы.
- Чтобы поверхность кекса осталась идеально ровно выложите на нее слой из пергамента для выпекания и поставьте сверху тяжелый и плоский противень.
- Выпекайте кексы в духовке около 35 – 40 минут.
- Выньте готовые кексы из форм пока они еще горячие и пропитайте их сиропом.
- Смешайте ингредиенты и поставьте на огонь.
- Доведите сироп до кипения и снимите с плиты.
- Пропитайте кексы горячим сиропом со всех сторон.
- Растопите шоколад, добавьте масло и вымешайте лопаткой массу.
- Добавьте ягоды и перемешайте глазурь.
- Покройте шоколадной глазурью кексы и отправьте их в холодильник на 10 минут отдохнуть. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления кексов с черникой от Лизы Глинской – видео: