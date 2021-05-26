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Черничный кекс по рецепту Лизы Глинской легок в приготовлении и не займет много времени на кухне. На первый взгляд, простое блюдо сделает ваш будничный стол праздничным, ведь десерт выглядит непревзойденно.

Рецепт черничного кекса

Ингредиенты для теста:

– 180 г муки;

– 8 г разрыхлителя;

– 150 г сливочного масла;

– 130 г сахара;

– 150 г яйца;

– цедра одного лимона;

– 100 г черники.

Разогрейте духовку до 170 градусов. Смажьте формы для выпекания кексов сливочным маслом и присыпьте слоем муки. Для приготовления теста смешайте муку с разрыхлителем. Взбейте сливочное масло с цедрой лимона до консистенции масляной помадки. Добавьте сахар – перемешайте, добавьте яйца и снова перемешайте. Всыпьте в масляную массу муку с разрыхлителем и снова вымешайте тесто. Добавьте к тесту чернику, можно использовать замороженную. Однородное тесто выложите в формы для кексов – заполните их на 2/3 высоты формы. Чтобы поверхность кекса осталась идеально ровно выложите на нее слой из пергамента для выпекания и поставьте сверху тяжелый и плоский противень. Выпекайте кексы в духовке около 35 – 40 минут. Выньте готовые кексы из форм пока они еще горячие и пропитайте их сиропом.

Ингредиенты для сиропа:

– 150 мл воды;

– 100 г сахара.

Смешайте ингредиенты и поставьте на огонь. Доведите сироп до кипения и снимите с плиты. Пропитайте кексы горячим сиропом со всех сторон.

Ингредиенты для шоколадной глазури:

– 100 г шоколада;

– 10 мл растительного масла;

– 10 г вишни.

Растопите шоколад, добавьте масло и вымешайте лопаткой массу. Добавьте ягоды и перемешайте глазурь. Покройте шоколадной глазурью кексы и отправьте их в холодильник на 10 минут отдохнуть. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления кексов с черникой от Лизы Глинской – видео: