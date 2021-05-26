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Чорничний кекс за рецептом Лізи Глінської легкий у приготуванні та не займе багато часу на кухні. На перший погляд, проста страва зробить ваш буденний стіл святковим, адже десерт виглядає неперевершено.
Рецепт чорничного кексу
- Розігрійте духовку до 170 градусів. Змажте форми для випікання кексів вершковим маслом та присипте шаром борошна.
- Для приготування тіста змішайте борошно з розпушувачем.
- Збийте вершкове масло з цедрою лимона до консистенції масляної помадки. Додайте цукор – перемішайте, додайте яйця і знову перемішайте.
- Всипте до масляної маси борошно з розпушувачем та знову вимішайте тісто.
- Додайте до тіста чорницю, можна використовувати заморожену. Однорідне тісто викладіть у форми для кексів – заповніть їх на 2/3 висоти форми.
- Щоб поверхня кексу залишилася ідеально рівно викладіть на неї шар з пергаменту для випікання та поставте зверху важке та плоске деко.
- Випікайте кекси в духовці близько 35 – 40 хвилин.
- Вийміть готові кекси з форм доки вони ще гарячі та просочіть їх сиропом.
- Змішайте інгредієнти та поставте на вогонь.
- Доведіть сироп до кипіння та зніміть з плити.
- Просочіть кекси гарячим сиропом зі всіх сторін.
- Розтопіть шоколад, додайте олію та вимішайте лопаткою масу.
- Додайте ягоди та перемішайте глазур.
- Покрийте шоколадною глазур'ю кекси та відправте їх в холодильник на 10 хвилин відпочити. Смачного!
Рецепт приготування кексів з чорницею від Лізи Глінської – відео: