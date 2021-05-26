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Чорничний кекс за рецептом Лізи Глінської легкий у приготуванні та не займе багато часу на кухні. На перший погляд, проста страва зробить ваш буденний стіл святковим, адже десерт виглядає неперевершено.

Рецепт чорничного кексу

Інгредієнти для тіста:

– 180 г борошна;

– 8 г розпушувача;

– 150 г вершкового масла;

– 130 г цукру;

– 150 г яйця;

– цедра одного лимона;

– 100 г чорниці.

Розігрійте духовку до 170 градусів. Змажте форми для випікання кексів вершковим маслом та присипте шаром борошна. Для приготування тіста змішайте борошно з розпушувачем. Збийте вершкове масло з цедрою лимона до консистенції масляної помадки. Додайте цукор – перемішайте, додайте яйця і знову перемішайте. Всипте до масляної маси борошно з розпушувачем та знову вимішайте тісто. Додайте до тіста чорницю, можна використовувати заморожену. Однорідне тісто викладіть у форми для кексів – заповніть їх на 2/3 висоти форми. Щоб поверхня кексу залишилася ідеально рівно викладіть на неї шар з пергаменту для випікання та поставте зверху важке та плоске деко. Випікайте кекси в духовці близько 35 – 40 хвилин. Вийміть готові кекси з форм доки вони ще гарячі та просочіть їх сиропом.

Інгредієнти для сиропу:

– 150 мл води;

– 100 г цукру.

Змішайте інгредієнти та поставте на вогонь. Доведіть сироп до кипіння та зніміть з плити. Просочіть кекси гарячим сиропом зі всіх сторін.

Інгредієнти для шоколадної глазурі:

– 100 г шоколаду;

– 10 мл рослинної олії;

– 10 г вишні.

Розтопіть шоколад, додайте олію та вимішайте лопаткою масу. Додайте ягоди та перемішайте глазур. Покрийте шоколадною глазур'ю кекси та відправте їх в холодильник на 10 хвилин відпочити. Смачного!

Рецепт приготування кексів з чорницею від Лізи Глінської – відео: