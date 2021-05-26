Рецепт черничного кекса под шоколадной глазурью от кондитера Лизы Глинской

26 мая 2021 , 08:01
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Кондитер Лиза Глинская не перестает нас удивлять вкусными и простыми рецептами сладкой выпечки. Девушка поделилась с читателями рецептом черничного кекса, с приготовлением которого справится даже начинающий.

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Черничный кекс по рецепту Лизы Глинской легок в приготовлении и не займет много времени на кухне. На первый взгляд, простое блюдо сделает ваш будничный стол праздничным, ведь десерт выглядит непревзойденно.

Рецепт черничного кекса

Ингредиенты для теста:
 –  180 г муки;
 –  8 г разрыхлителя;
 –  150 г сливочного масла;
 –  130 г сахара;
 –  150 г яйца;
 –  цедра одного лимона;
 –  100 г черники.
  1. Разогрейте духовку до 170 градусов. Смажьте формы для выпекания кексов сливочным маслом и присыпьте слоем муки.
  2. Для приготовления теста смешайте муку с разрыхлителем.
  3. Взбейте сливочное масло с цедрой лимона до консистенции масляной помадки. Добавьте сахар – перемешайте, добавьте яйца и снова перемешайте.
  4. Всыпьте в масляную массу муку с разрыхлителем и снова вымешайте тесто.
  5. Добавьте к тесту чернику, можно использовать замороженную. Однородное тесто выложите в формы для кексов – заполните их на 2/3 высоты формы.
  6. Чтобы поверхность кекса осталась идеально ровно выложите на нее слой из пергамента для выпекания и поставьте сверху тяжелый и плоский противень.
  7. Выпекайте кексы в духовке около 35 – 40 минут.
  8. Выньте готовые кексы из форм пока они еще горячие и пропитайте их сиропом.
Ингредиенты для сиропа:
 –  150 мл воды;
 –  100 г сахара.
  1. Смешайте ингредиенты и поставьте на огонь.
  2. Доведите сироп до кипения и снимите с плиты.
  3. Пропитайте кексы горячим сиропом со всех сторон.
Ингредиенты для шоколадной глазури:
 –  100 г шоколада;
 –  10 мл растительного масла;
 –  10 г вишни.
  1. Растопите шоколад, добавьте масло и вымешайте лопаткой массу.
  2. Добавьте ягоды и перемешайте глазурь.
  3. Покройте шоколадной глазурью кексы и отправьте их в холодильник на 10 минут отдохнуть. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления кексов с черникой от Лизы Глинской – видео:

 

Автор: Богданна Рибак