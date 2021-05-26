Рецепт черничного кекса под шоколадной глазурью от кондитера Лизы Глинской

Кондитер Лиза Глинская не перестает нас удивлять вкусными и простыми рецептами сладкой выпечки. Девушка поделилась с читателями рецептом черничного кекса, с приготовлением которого справится даже начинающий.

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Черничный кекс по рецепту Лизы Глинской легок в приготовлении и не займет много времени на кухне. На первый взгляд, простое блюдо сделает ваш будничный стол праздничным, ведь десерт выглядит непревзойденно.

Рецепт черничного кекса

Разогрейте духовку до 170 градусов. Смажьте формы для выпекания кексов сливочным маслом и присыпьте слоем муки. Для приготовления теста смешайте муку с разрыхлителем. Взбейте сливочное масло с цедрой лимона до консистенции масляной помадки. Добавьте сахар – перемешайте, добавьте яйца и снова перемешайте. Всыпьте в масляную массу муку с разрыхлителем и снова вымешайте тесто. Добавьте к тесту чернику, можно использовать замороженную. Однородное тесто выложите в формы для кексов – заполните их на 2/3 высоты формы. Чтобы поверхность кекса осталась идеально ровно выложите на нее слой из пергамента для выпекания и поставьте сверху тяжелый и плоский противень. Выпекайте кексы в духовке около 35 – 40 минут. Выньте готовые кексы из форм пока они еще горячие и пропитайте их сиропом.

Смешайте ингредиенты и поставьте на огонь. Доведите сироп до кипения и снимите с плиты. Пропитайте кексы горячим сиропом со всех сторон.

Растопите шоколад, добавьте масло и вымешайте лопаткой массу. Добавьте ягоды и перемешайте глазурь. Покройте шоколадной глазурью кексы и отправьте их в холодильник на 10 минут отдохнуть. Приятного аппетита!

– 180 г муки;– 8 г разрыхлителя;– 150 г сливочного масла;– 130 г сахара;– 150 г яйца;– цедра одного лимона;– 100 г черники.– 150 мл воды;– 100 г сахара.– 100 г шоколада;– 10 мл растительного масла;– 10 г вишни.

Рецепт приготовления кексов с черникой от Лизы Глинской – видео: