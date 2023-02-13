Четыре рецепта простых закусок из свеклы ко Дню Валентина

Если вам кажется, что свекла это ингредиент исключительно к борщу – вы ошибаетесь. Из него можно приготовить множество вкусных и питательных блюд.

Четыре вкусных и легких блюда из свеклы, которые точно понравятся даже самым требовательным гурманам. Особенно ярко они будут смотреть на праздничном столе или скрасят романтический ужин влюбленных сердец.

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Салат со свеклой и фетой

– вареная свекла;– лук;– фета;– грецкие орехи;– сахар;– соль;– соус;– масло.

Приготовление:

Нарезаем лук перьями и обжариваем на среднем огне со сливочным маслом, сахаром и солью.

Отварную свеклу натираем на грубой терке, добавляем соус, карамелизированный лук и орехи, хорошо вымешать, сверху добавить измельченную фету.

Орехи следует подсушить на сковороде.

Тертый салат из свеклы (пихали)

– отварная свекла;– грецкий орех;– сыр фета.

Приготовление:

Отварную свеклу натираем на мелкой терке, добавляем фету и вымешиваем до однородности.

Формируем шарики и украшаем грецким орехом.

Постный салат из свеклы и лука

– отварная свекла;– репчатый лук;– соль;– майонез;– яблочный уксус.

Приготовление:

Отварную свеклу нарезаем кубиками.

Лук нарезаем маленькими кубиками и маринуем в уксусе. Через 10 – 15 минут промываем под проточной водой и просушиваем полотенцем.

Добавляем лук к свекле, туда же майонез и немного соли. Вымешиваем.

Закуска из свеклы и орехов без майонеза

– сырая свекла;– сыр фета;– орехи;– масло;– черный молотый перец.

Приготовление:

Сырую свеклу очищаем, снимаем кожу и нарезаем тонкими ломтиками. Смазываем маслом противень и запекаем по 10 – 20 минут с каждой стороны при 180 градусах. Время запекания зависит от толщины свеклы. Это будут тонкие, немного закарамелизированные кусочки.

Вынимаем свеклу из духовки, складываем ломтики вдвое и оставляем охлаждаться.

Начиняем фетой и панируем в перетертых орехах.

Приятного аппетита!