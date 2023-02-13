Четыре рецепта простых закусок из свеклы ко Дню Валентина
13 февраля 2023, 12:37Читати новину українською
Источник:Оксана Крецул
Если вам кажется, что свекла это ингредиент исключительно к борщу – вы ошибаетесь. Из него можно приготовить множество вкусных и питательных блюд.
Четыре вкусных и легких блюда из свеклы, которые точно понравятся даже самым требовательным гурманам. Особенно ярко они будут смотреть на праздничном столе или скрасят романтический ужин влюбленных сердец.
Читайте также Романтический ужин в средиземноморском стиле с готовыми блюдами от LaStrava
Салат со свеклой и фетойИнгредиенты:
– вареная свекла;
– лук;
– фета;
– грецкие орехи;
– сахар;
– соль;
– соус;
– масло.
Приготовление:
- Нарезаем лук перьями и обжариваем на среднем огне со сливочным маслом, сахаром и солью.
- Отварную свеклу натираем на грубой терке, добавляем соус, карамелизированный лук и орехи, хорошо вымешать, сверху добавить измельченную фету.
- Орехи следует подсушить на сковороде.
Тертый салат из свеклы (пихали)Ингредиенты:
– отварная свекла;
– грецкий орех;
– сыр фета.
Приготовление:
- Отварную свеклу натираем на мелкой терке, добавляем фету и вымешиваем до однородности.
- Формируем шарики и украшаем грецким орехом.
Постный салат из свеклы и лукаИнгредиенты:
– отварная свекла;
– репчатый лук;
– соль;
– майонез;
– яблочный уксус.
Приготовление:
- Отварную свеклу нарезаем кубиками.
- Лук нарезаем маленькими кубиками и маринуем в уксусе. Через 10 – 15 минут промываем под проточной водой и просушиваем полотенцем.
- Добавляем лук к свекле, туда же майонез и немного соли. Вымешиваем.
Закуска из свеклы и орехов без майонезаИнгредиенты:
– сырая свекла;
– сыр фета;
– орехи;
– масло;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Сырую свеклу очищаем, снимаем кожу и нарезаем тонкими ломтиками. Смазываем маслом противень и запекаем по 10 – 20 минут с каждой стороны при 180 градусах. Время запекания зависит от толщины свеклы. Это будут тонкие, немного закарамелизированные кусочки.
- Вынимаем свеклу из духовки, складываем ломтики вдвое и оставляем охлаждаться.
- Начиняем фетой и панируем в перетертых орехах.
Приятного аппетита!