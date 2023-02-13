Четыре вкусных и легких блюда из свеклы, которые точно понравятся даже самым требовательным гурманам. Особенно ярко они будут смотреть на праздничном столе или скрасят романтический ужин влюбленных сердец.

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Салат со свеклой и фетой

Приготовление:

  • Нарезаем лук перьями и обжариваем на среднем огне со сливочным маслом, сахаром и солью.
  • Отварную свеклу натираем на грубой терке, добавляем соус, карамелизированный лук и орехи, хорошо вымешать, сверху добавить измельченную фету.
  • Орехи следует подсушить на сковороде.

Тертый салат из свеклы (пихали)

Приготовление:

  • Отварную свеклу натираем на мелкой терке, добавляем фету и вымешиваем до однородности.
  • Формируем шарики и украшаем грецким орехом.

Постный салат из свеклы и лука

Приготовление:

  • Отварную свеклу нарезаем кубиками.
  • Лук нарезаем маленькими кубиками и маринуем в уксусе. Через 10 – 15 минут промываем под проточной водой и просушиваем полотенцем.
  • Добавляем лук к свекле, туда же майонез и немного соли. Вымешиваем.

Закуска из свеклы и орехов без майонеза

Приготовление:

  • Сырую свеклу очищаем, снимаем кожу и нарезаем тонкими ломтиками. Смазываем маслом противень и запекаем по 10 – 20 минут с каждой стороны при 180 градусах. Время запекания зависит от толщины свеклы. Это будут тонкие, немного закарамелизированные кусочки.
  • Вынимаем свеклу из духовки, складываем ломтики вдвое и оставляем охлаждаться.
  • Начиняем фетой и панируем в перетертых орехах.

Приятного аппетита!