Мы подготовили для вас три замечательных рецепта блюд из готового рубленого куриного филе. Невероятная вкуснятина, на приготовление которой уйдет минимум времени!

Как успевать все так, чтобы оставалось время еще и на себя, – привычная дилемма современной женщины, стремящейся семье уделять не меньше внимания, чем работе. В частности, каждый раз удивлять родных новыми блюдами. ТМ "Наша Ряба" в очередной раз облегчила хозяйкам эту задачу, подготовив замечательную новинку – нежное рубленое куриное филе – безупречную основу для котлет, рагу и начинок.

Читайте также Как приготовить полезную шаурму: вкусный рецепт от бренд-шефа Алекса Юсупова

Мясо уже нарезано мелкими кубиками, поэтому вам остается выбрать рецепт и приготовить какое-то из блюд (или и все три) по нашей пошаговой инструкции.

Сочные и хрустящие рубленые котлеты из куриного филе

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4



Приготовление куриных котлет / Фото iStock

Ингредиенты:

– 500 г рубленого куриного филе ТМ "Наша Ряба";

– 200 г мякоти белого хлеба;

– 250 мл молока;

– 50 г сливочного масла;

– 1 ст. л масла;

– щепотка соли;

– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

Мякиш белого хлеба замочите в молоке и оставьте на 5 минут. Отцедите хлеб от лишней жидкости. Куриное рубленое филе посолите, поперчите и смешайте с хлебным мякишем. Сливочное масло (только что из холодильника) нарежьте небольшими кубиками. Сформируйте из филейной массы котлетки и внутрь каждой положите кусочек сливочного масла – для сочности. Разогрейте в сковородке немного масла и обжарьте на ней котлеты – по несколько минут с каждой стороны. Доведите котлеты до готовности в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов. Приятного аппетита!

Митболы с грибным соусом

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2



Как приготовить митболы из курятины / Фото "Наша Ряба"

Ингредиенты:

– 400 г рубленого куриного филе для котлет ТМ "Наша Ряба";

– 30 г белых сухарей;

– 50 г лука;

– 1 яйцо;

– 10 г муки;

– масло для жарки.

Для соуса:

– 150 г шампиньонов;

– 50 г лука;

– 400 мл сливок 30%;

– 5 г зелени на ваш вкус.

Приготовление:

Для приготовления грибного соуса мелко нарежьте шампиньоны ломтиками и обжарьте на разогретой сковородке до золотистого цвета. Добавьте к грибам сливки, соль, черный молотый перец и мелко нарезанную зелень и лук. Доведите соус до кипения. Для приготовления митболов обжарьте лук на сковородке с маслом до золотистого цвета. Рубленое куриное филе соедините с сухарями, яйцом, обжаренным луком и специями. Сформируйте из фарша шарики по 100 – 120 г, запанируйте их в муке и обжарьте до золотистого цвета. Обжаренные митболы залейте сливочно-грибным соусом и тушите до готовности. Приятного аппетита!

Диетические нагетсы из рубленого куриного филе

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4



Как приготовить вкусные куриные наггетсы / Фото shutterstock

Ингредиенты:

– 500 г рубленого куриного филе ТМ "Наша Ряба";

– 100 г ржаных хлебцев;

– 80 г твердого сыра 50%-ной жирности;

– 2 куриных яйца;

– 1 ст. л оливкового масла;

– молотая сладкая паприка на ваш вкус;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление: