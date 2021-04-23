Рецепты из рубленого куриного филе: полезные наггетсы, сочные котлеты с гренками и митболы
Мы подготовили для вас три замечательных рецепта блюд из готового рубленого куриного филе. Невероятная вкуснятина, на приготовление которой уйдет минимум времени!
Источник:24 канал
Как успевать все так, чтобы оставалось время еще и на себя, – привычная дилемма современной женщины, стремящейся семье уделять не меньше внимания, чем работе. В частности, каждый раз удивлять родных новыми блюдами. ТМ "Наша Ряба" в очередной раз облегчила хозяйкам эту задачу, подготовив замечательную новинку – нежное рубленое куриное филе – безупречную основу для котлет, рагу и начинок.
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Мясо уже нарезано мелкими кубиками, поэтому вам остается выбрать рецепт и приготовить какое-то из блюд (или и все три) по нашей пошаговой инструкции.
Сочные и хрустящие рубленые котлеты из куриного филе
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Приготовление куриных котлет / Фото iStock
Приготовление:
- Мякиш белого хлеба замочите в молоке и оставьте на 5 минут. Отцедите хлеб от лишней жидкости.
- Куриное рубленое филе посолите, поперчите и смешайте с хлебным мякишем.
- Сливочное масло (только что из холодильника) нарежьте небольшими кубиками.
- Сформируйте из филейной массы котлетки и внутрь каждой положите кусочек сливочного масла – для сочности.
- Разогрейте в сковородке немного масла и обжарьте на ней котлеты – по несколько минут с каждой стороны.
- Доведите котлеты до готовности в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов. Приятного аппетита!
Митболы с грибным соусом
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Как приготовить митболы из курятины / Фото "Наша Ряба"
Приготовление:
- Для приготовления грибного соуса мелко нарежьте шампиньоны ломтиками и обжарьте на разогретой сковородке до золотистого цвета.
- Добавьте к грибам сливки, соль, черный молотый перец и мелко нарезанную зелень и лук. Доведите соус до кипения.
- Для приготовления митболов обжарьте лук на сковородке с маслом до золотистого цвета.
- Рубленое куриное филе соедините с сухарями, яйцом, обжаренным луком и специями.
- Сформируйте из фарша шарики по 100 – 120 г, запанируйте их в муке и обжарьте до золотистого цвета.
- Обжаренные митболы залейте сливочно-грибным соусом и тушите до готовности. Приятного аппетита!
Диетические нагетсы из рубленого куриного филе
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Как приготовить вкусные куриные наггетсы / Фото shutterstock
Приготовление:
- Рубленое филе курицы смешайте со специями.
- Ржаные хлебцы поломайте на кусочки и измельчите в блендере до однородного состояния.
- Твердый сыр натрите на грубой терке, смешайте со ржаными крошками.
- В отдельной миске взбейте вилкой куриные яйца с солью.
- Сформируйте из рубленого мяса небольшие шарики, легонько приплюсните каждую с одной стороны.
- Обмакните нагетсы в яичный кляр и обкатайте в ржано-сырной смеси. Повторите операцию еще дважды.
- Противень застелите слоем фольги, смазанной оливковым маслом.
- Выложите на противень сформированные наггетсы и запекайте их в духовке, предварительно нагретой до 200 градусов, в течение 20 – 25 минут. Приятного аппетита!
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