Чикагская пицца больше напоминает открытый пирог. Она имеет высокие бортики, щедро начиняется и готовится дольше, нежели классическая пицца. Поэтому и сыр в ней – под слоем томатной заливки (чтобы не пригорел).

Читайте также Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, наггетсы и котлеты с сырной начинкой

Необычно и само тесто пиццы: его замешивают с добавлением кукурузной муки. Благодаря этому основа получается особенно хрустящей.

Итак, начинаем готовить!

Рецепт американской пиццы "Чикаго"

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 8


Чикагская пицца / Фото Рецепты

Приготовление:

  1. Смешайте дрожжи с теплой водой и сахаром и оставьте на несколько минут в тепле.


Приготовление / Фото Еда

  1. В чаше миксера смешайте два вида муки, ½ чайной ложки соли, растопленное сливочное масло и подсолнечное масло. Влейте опару и замесите однородное тесто.
  1. Переложите тесто на доску и посыпьте мукой, снова несколько раз его замесите руками.
  1. Смажьте глубокую посуду маслом и выложите в нее тесто. Накройте слоем пищевой пленки и оставьте отдохнуть на 60 минут.
  1. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте мелко нарезанный лук. Немного посолите его и добавьте орегано и чили.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Измельчите чеснок и добавьте к луку. Влейте томатную пасту и помидоры пелати. Их можно измельчить в блендере или добавить целыми.
  1. Тушите начинку на среднем огне 20 минут.
  1. Посолите и поперчите начинку.
  1. Раскатайте из теста круг и переложите на форму для пиццы. Сформируйте высокие бортики. Лучше всего подойдет круглая форма диаметром 24 сантиметра.
  1. Края теста смажьте оливковым маслом.


Приготовление / Фото Еда

  1. На тесто выложите нарезанную моцареллу, полейте ее томатной начинкой и посыпьте пармезаном.
  1. Отправьте пиццу выпекаться в духовку на 15 минут при температуре 215 градусов.


Приготовление / Фото Еда

  1. Затем прикройте края теста фольгой и выпекайте пиццу еще 10 – 15 минут.

Пицца готова. Приятного аппетита!