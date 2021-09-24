Чикагская пицца больше напоминает открытый пирог. Она имеет высокие бортики, щедро начиняется и готовится дольше, нежели классическая пицца. Поэтому и сыр в ней – под слоем томатной заливки (чтобы не пригорел).

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Необычно и само тесто пиццы: его замешивают с добавлением кукурузной муки. Благодаря этому основа получается особенно хрустящей.

Итак, начинаем готовить!

Рецепт американской пиццы "Чикаго"

Время : 2 – 3 часа

: 2 – 3 часа Порции: 8



Чикагская пицца / Фото Рецепты

Ингредиенты:

- 9 г сухих дрожжей;

- 1 ч. л. сахара,

- 120 мл воды;

- 240 г пшеничной муки;

- 15 г кукурузной муки;

- 30 г сливочного масла;

- 1 ст. л. масла;

- 30 мл оливкового масла;

- 1 репчатая луковица;

- 1 ст. л. орегано;

- ½ ст. л. сухого перца чили;

- 3 зубчика чеснока;

- 800 г помидоров пелати (очищенных от кожицы и законсервированных в собственном соку);

- 2 ч. л. томатной пасты;

- 170 г сыра моцарелла;

- 40 г тертого сыра пармезан;

- соль;

- молотый черный перец.

Приготовление:

Смешайте дрожжи с теплой водой и сахаром и оставьте на несколько минут в тепле.



Приготовление / Фото Еда

В чаше миксера смешайте два вида муки, ½ чайной ложки соли, растопленное сливочное масло и подсолнечное масло. Влейте опару и замесите однородное тесто.

Переложите тесто на доску и посыпьте мукой, снова несколько раз его замесите руками.

Смажьте глубокую посуду маслом и выложите в нее тесто. Накройте слоем пищевой пленки и оставьте отдохнуть на 60 минут.

Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте мелко нарезанный лук. Немного посолите его и добавьте орегано и чили.



Приготовление блюда / Фото Еда

Измельчите чеснок и добавьте к луку. Влейте томатную пасту и помидоры пелати. Их можно измельчить в блендере или добавить целыми.

Тушите начинку на среднем огне 20 минут.

Посолите и поперчите начинку.

Раскатайте из теста круг и переложите на форму для пиццы. Сформируйте высокие бортики. Лучше всего подойдет круглая форма диаметром 24 сантиметра.

Края теста смажьте оливковым маслом.



Приготовление / Фото Еда

На тесто выложите нарезанную моцареллу, полейте ее томатной начинкой и посыпьте пармезаном.

Отправьте пиццу выпекаться в духовку на 15 минут при температуре 215 градусов.



Приготовление / Фото Еда

Затем прикройте края теста фольгой и выпекайте пиццу еще 10 – 15 минут.

Пицца готова. Приятного аппетита!