Чикагская пицца больше напоминает открытый пирог. Она имеет высокие бортики, щедро начиняется и готовится дольше, нежели классическая пицца. Поэтому и сыр в ней – под слоем томатной заливки (чтобы не пригорел).
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Необычно и само тесто пиццы: его замешивают с добавлением кукурузной муки. Благодаря этому основа получается особенно хрустящей.
Итак, начинаем готовить!
Рецепт американской пиццы "Чикаго"
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 8
Чикагская пицца / Фото Рецепты
Приготовление:
- Смешайте дрожжи с теплой водой и сахаром и оставьте на несколько минут в тепле.
Приготовление / Фото Еда
- В чаше миксера смешайте два вида муки, ½ чайной ложки соли, растопленное сливочное масло и подсолнечное масло. Влейте опару и замесите однородное тесто.
- Переложите тесто на доску и посыпьте мукой, снова несколько раз его замесите руками.
- Смажьте глубокую посуду маслом и выложите в нее тесто. Накройте слоем пищевой пленки и оставьте отдохнуть на 60 минут.
- Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте мелко нарезанный лук. Немного посолите его и добавьте орегано и чили.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Измельчите чеснок и добавьте к луку. Влейте томатную пасту и помидоры пелати. Их можно измельчить в блендере или добавить целыми.
- Тушите начинку на среднем огне 20 минут.
- Посолите и поперчите начинку.
- Раскатайте из теста круг и переложите на форму для пиццы. Сформируйте высокие бортики. Лучше всего подойдет круглая форма диаметром 24 сантиметра.
- Края теста смажьте оливковым маслом.
Приготовление / Фото Еда
- На тесто выложите нарезанную моцареллу, полейте ее томатной начинкой и посыпьте пармезаном.
- Отправьте пиццу выпекаться в духовку на 15 минут при температуре 215 градусов.
Приготовление / Фото Еда
- Затем прикройте края теста фольгой и выпекайте пиццу еще 10 – 15 минут.
Пицца готова. Приятного аппетита!