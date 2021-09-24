Чиказька піца радше скидається на відкритий пиріг. Вона має високі бортики, щедро начиняється й готується довше, ніж класична піца. Тож сир у ній – під шаром томатної заливки (щоб не пригорів).
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Незвичне й саме тісто піци: його замішують із додаванням кукурудзяного борошна. Завдяки цьому основа виходить особливо хрусткою.
Отже, починаємо готувати!
Рецепт американської піци "Чикаго"
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 8
Чиказька піца / Фото Рецепти
Приготування:
- Змішайте дріжджі з теплою водою та цукром і залиште на кілька хвилин у теплі.
Приготування страви / Фото Їжа
- У чаші міксера змішайте два види борошна, ½ чайної ложки солі, розтоплене вершкове масло та олію. Влийте опару та замісіть однорідне тісто.
- Перекладіть тісто на дошку та посипте борошном, знову кілька разів його замісіть руками.
- Змастіть глибокий посуд олією та викладіть в неї тісто. Накрийте шаром харчової плівки та залиште відпочити на 60 хвилин.
- Доки тісто відпочиває, приготуйте начинку. На розігрітій сковорідці з оливковою олією обсмажте дрібно нарізану цибулю. Трішки посоліть її й додайте орегано та чилі.
Приготування страви / Фото Їжа
- Подрібніть часник і додайте до цибулі. Влийте томатну пасту та помідори пелаті. Їх можна подрібнити в блендері або додавати цілими.
- Тушкуйте начинку на середньому вогні 20 хвилин.
- Посоліть і поперчіть начинку.
- Розкачайте з тіста круг і перекладіть на форму для піци. Сформуйте високі бортики. Найкраще підійде кругла форма діаметром 24 сантиметри.
- Краї тіста змастіть оливковою олією.
Приготування страви / Фото Їжа
- На тісто викладіть нарізану моцарелу, полийте її томатною начинкою й посипте пармезаном.
- Відправте піцу випікатися в духовку на 15 хвилин при температурі 215 градусів.
Приготування страви / Фото Їжа
- Далі накрийте краї тіста фольгою й випікайте піцу ще 10 – 15 хвилин.
Піца готова. Смачного!