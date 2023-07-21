Жареные макароны во фритюре – простая и интересная закуска как для двух, так и большой компании. Ими можно хрустеть с любимым соусом, или подавать к прохладительным напиткам.
Читайте также "Легко!" на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами
Такая бюджетная закуска станет настоящей звездой праздничного стола.
Чипсы из макарон
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- ️Макароны бантики отвариваем до готовности. При желании можно промыть их под холодной водой, чтобы прекратить процесс приготовления.
- Просушиваем их от воды на бумажном полотенце, охлаждаем и соединяем с крахмалом и мукой.
- ️Поджариваем макароны во фритюре до золотистости.
- ️Соединяем поджаренные макароны со специями и хорошо перемешиваем.
- ️Для соуса соединяем все ингредиенты и подаем вместе с чипсами.
Приятного аппетита!