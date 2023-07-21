Жареные макароны во фритюре – простая и интересная закуска как для двух, так и большой компании. Ими можно хрустеть с любимым соусом, или подавать к прохладительным напиткам.

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Такая бюджетная закуска станет настоящей звездой праздничного стола.

Чипсы из макарон

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 4

Приготовление:

  • ️Макароны бантики отвариваем до готовности. При желании можно промыть их под холодной водой, чтобы прекратить процесс приготовления.
  • Просушиваем их от воды на бумажном полотенце, охлаждаем и соединяем с крахмалом и мукой.
  • ️Поджариваем макароны во фритюре до золотистости.
  • ️Соединяем поджаренные макароны со специями и хорошо перемешиваем.
  • ️Для соуса соединяем все ингредиенты и подаем вместе с чипсами.

Приятного аппетита!